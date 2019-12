Maverick Viñales termina su actual contrato con Yamaha al final de la próxima temporada, por lo que deberá decidir su futuro en los primeros meses de 2020 en un escenario que, para la marca de Iwata, será complicado, ya que ahora mismo tiene tres pilotos para dos puestos.

Con la eclosión de Fabio Quartararo al manillar de la M1 del equipo Petronas, nadie duda de que Yamaha querrá asegurarse el futuro del francés ofreciéndole un puesto en el equipo oficial. Y para Maverick, por sus resultados, el contrato bianual 2021-2022 debería estar garantizado.

Pero en la ecuación aparece Valentino Rossi, prácticamente decidido a seguir más allá de su actual contrato, que finaliza al final del próximo curso. Si eso fuera así, sobra uno.

Motorsport.com, en una conversación con Esteban García, ingeniero de pista de Maverick Viñales, planteó al técnico si un marco de negociaciones de contrato en el primer tercio de la próxima temporada podía ser una distracción para el chico de Roses en su objetivo de tratar de luchar por el título.

“No, no creo que sea una distracción, se lleva hablando de eso hace meses y no le ha afectado. Lo que sí creo es que cada vez se firman las renovaciones más pronto y eso es un error, estas cosas tendrían que hacerse a mitad de temporada del último año, no un año y medio antes. ¿Cómo vas a correr una temporada con una fábrica que ya sabe que luego no vas a continuar?, eso es una barbaridad. Pero no tiene por qué afectar”, explicaba García.

Además de la lógica opción de renovar por Yamaha, se ha hablado ya de un supuesto interés de Ducati por Viñales, con el riesgo que supone para un piloto un cambio drástico de moto.

García conoce bien a Maverick, con el que trabajó en Moto3 y con el que se ha reencontrado este año en la categoría reina. Sabiendo sus puntos fuertes y débiles, el técnico valora qué moto de la parrilla podría adaptarse mejor al estilo del español.

“Yo creo que cualquier moto. Sinceramente, la Yamaha es una moto que va muy bien, en la que te subes y ya vas rápido. Pero buscar el siguiente paso, el siguiente limite, no es tan fácil. Pregúntale a Morbidelli. Es una moto que si eres muy violento con ella, o pilotas muy agresivo, no puedes. Pol Espargaró lo decía, cuando era muy agresivo frenando o abriendo gas, la Yamaha no lo acepta. Tienes que ser muy ‘mantequilla’, como decía Jorge [Lorenzo], tienes que fluir con ella, y eso es lo que se ha encontrado Fabio, una moto que se adapta muy bien a su estilo de pilotaje”, explica.

“Nosotros nos hemos tenido que adaptar a la moto, cambiar mucho el estilo. Al final, en esta categoría o tienes una fábrica como Honda que te hace una moto para ti, como ha pasado con Marc [Márquez], afectando al resto de pilotos, lo cual tampoco le ha venido mal porque te quitas presión y rivales, sin tener que hacer ningún esfuerzo, porque te hacen tu moto, o te tienes que adaptar”.

“Hemos tenido que adaptarnos a una moto que, en general, va muy bien para todo el mundo, sobre todo si eres fino pilotando, la entiendes bien y no la pones mucho en crisis. Sinceramente, creo que Maverick iría bien con cualquier moto”, de la parrilla actual de MotoGP, insistía el técnico.

Maverick Viñales y su ingeniero de pista, Esteban García Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Concretando un poco más y a tenor de los rumores que apuntan a un interés de Ducati, centramos la pregunta en si Viñales podría ser rápido con una moto roja.

“Sí, incluida la Ducati. Creo que iría bien con la Ducati, con la Suzuki, y que sería de los pocos pilotos de la parrilla que podría ir bien con la Honda”, apunta.

Una Honda que se ha convertido en un verdadero potro de tortura para todos los pilotos de la marca excepto para Márquez.

“[Maverick] podría ir muy rápido con la Honda. La moto no es mala, tendrá puntos muy fuertes y otros no tan fuertes, pero en general… cómo va a ser mala la moto cuando han hecho más de trescientos puntos y, por ejemplo, han ganado en Tailandia. La Honda mala no puede ser cuando no teniendo el ritmo, la moto que han hecho te permite joderle la carrera a un tipo (Quartararo) que se la merecía mucho más”, recuerda.

“En Australia, lo mismo, Maverick tenía mucho mejor ritmo. Pero Honda ha hecho una moto que le da las herramientas al piloto [Márquez] para que cuando el circuito no le es favorable pueda luchar por la victoria. Eso es lo que le falta a Yamaha, cuando un circuito no nos favorece, no tenemos las herramientas para defendernos, y eso Márquez y Honda lo han trabajado muy bien, donde sufrían antes, ahora ganan o hacen segundo. A nosotros nos cuesta ganar hasta en los circuitos que antes nos eran favorables”, zanja el técnico de Viñales.

