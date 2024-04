Maverick, primer piloto en ganar con tres marcas diferentes en MotoGP

El piloto español logró este domingo inscribir su nombre en los libros de historia, al convertirse en el primer piloto en ganar con tres fabricas diferentes en la era MotoGP, tras conseguirlos con Suzuki, Yamaha y ahora Aprilia.

Maverick Viñales debutó en MotoGP en 2015 y en 2016, con Suzuki, logró la victoria en el GP de Silverstone. Al año siguiente dio el salto a Yamaha, donde alcanzó hasta ocho victorias.

La primera fue aquella de Qatar en 2017, ganando ese año en Argentina y Francia. En 2018 ganó en Australia, en 2019 en Holanda y Malasia, logrando la victoria en 2020 en el GP de Emilia Romagna. En 2021, su último año completo con Yamaha ganó la primera carrera de Qatar.

Desde entonces llegó la crisis y el despido de Yamaha, y el paso a Aprilia

Desde entonces, en dos años y medios, Viñales no daba con la tecla, pero este año lleva dos victorias al sprint en Portugal y Austin, donde este domingo logró su novena victoria en MotoGP y la primera con Aprilia, tercera fábrica con lo que lo consigue.

"Sentía el ánimo y el aliento de todos los fans en América, ha sido espectacular, hemos hecho historia y estoy soñando. Me habéis devuelto lo que necesitaba. He tenido un problema con el embrague en al salida y tenemos que ir con cuidado con eso, pero luego hemos tenido un ritmo increíble, he perdido la cuenta de los adelantamiento que he hecho para poder ganar la carrera y hacer historia", dijo tras la carrera.

Con esta victoria Maverick supera a Alex Rins, que había ganado con Suzuki y Honda, y a Jack Miller, que lo hizo con Honda y Ducati.

Los precedentes

Para los libros de historia, cuatro pilotos precedieron a Maverick Viñales en la historia del campeonato del mundo de motociclismo ganando con tres constructores diferentes.

El primero en lograrlo, cómo no, fue el gran Mike Hailwood, que ganó una carrera con Norton, 28 con MV Agusta y ocho más con Honda entre los años 1961 y 1967.

Randy Mamola fue el siguiente en conseguir tal hazaña, al ganar con Suzuki en cinco ocasiones, cuatro con Honda y otras tantas con Yamaha entre 1980 y 1987, siendo el único que ha ganado siempre con motos japonesas.

Eddie Lawson logró imponerse con Yamaha hasta en 26 carreras, sumó cuatro victorias más con Honda y al final de su carrera logró un triunfo con Cagiva, todo ello entre 1984 y 1992.

Loris Capirossi, entre 1996 aún en la era 500cc, y 2003, segundo año de MotoGP, sumó una victoria con Yamaha, otra con Honda y, finalmente, siete con Ducati.

Ahora Viñales entra en ese selecto club tras su victoria con Suzuki en 2016, las ocho de Yamaha entre 2017 y 2021, y la de este domingo con Aprilia.