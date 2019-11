Viñales: “Prefería acabar en el suelo que segundo”

Phillip Island.- El de Yamaha era el que tenía el mejor ritmo de todo el fin de semana, además de salir desde la pole position. Tras una mala salida, Maverick Viñales logró remontar e imponer su paso por vuelta hasta liderar la carrera, aunque en ningún momento se pudo escapar de Marc Marquez.

El de Honda le siguió a rueda durante más de media carrera y en el penúltimo paso por meta le superó y le llevó al límite, hasta obligarle a cometer un error que llevó a Maverick al suelo.

“Estoy muy feliz con el rendimiento. Si no me hubiera caído allí me habría caído diez metros más adelante porque me vacié, lo di todo. Pero estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho y de pilotaje, hemos ido al máximo”, dijo Viñales al final de la carrera.

Crónica del GP de Australia: Márquez lleva al error a Viñales

Para Viñales este domingo solo valía la victoria y no se iba a conformar con el segundo puesto.

“Iba a por la victoria y no me valía el segundo puesto. Intenté adelantarle y al tirar la diagonal y reducir, se me clavó de atrás”, explicó.

“Fue culpa mía, de eso no hay duda. Sabía que me iba a adelantar allí (en la recta) pero me había preparado muy bien el tercer sector para devolvérsela. Prefería acabar en el suelo que segundo”, admitió categórico.

Por si te lo perdiste: Asi te contamos en directo el GP de Australia de MotoGP

Maverick trató de defenderse durante muchas vueltas en la recta, donde la Honda tenía más velocidad punta, pero al final no pudo evitar el adelantamiento.

“No quería dejarle adelantar porque después no tenía claro dónde pasarle yo. Sabía que Marc estaba esperando a la última vuelta para adelantarme”, dijo.

Pese al 'cero', Mack aspira aún a la tercera plaza del campeonato.

"Por suerte Rins no ha hecho una de sus mejores carreras y no lo tenemos tan lejos en la lucha por la tercera plaza".

Así queda el Mundial: Honda se acerca al triplete: clasificaciones completas

Este abandono no impidió que Maverick acabara contento con el trabajo, aunque volvió a sufrir en la salida y en los primeros giros.

“Tenemos que mejorar un poco todo, porque la arrancada fue difícil”, zanjó.