Pole para Viñales y primera fila para Bagnaia; Martín, solo sexto

Cheste.- No pudo Jorge Martín meter presión a Pecco Bagnaia en sus aspiraciones de arrebatarle al italiano el campeonato del mundo 2023 de MotoGP. El de Ducati se había complicado la vida en la previa no clasificándose para la Q2, pero logró pasar el corte y hacerlo, nada menos, que batiendo en ese momento el récord de la pista (1.29.054). Ya en la Q2, Bagnaia se colocó primero y volvió a batir el récord del circuito (1.29.023) y dejando a Martín en una situación critica en su intento de desestabilizar al actual líder del campeonato, no logrando el español ir más allá del sexto puesto, lo que no sería, ni de cerca, el escenario que había pensado el de Pramac para recortar distancias.

Al final, como pasó el viernes, el más rápido fue Maverick Viñales, que en su último giro paró el reloj en 1.28.931, nueva mejor marca de Cheste y récord absoluto, primer pole para el catalán desde que está en Aprilia, ya que no lo lograba desde Assen 2021, cuando aún estaba en Yamaha; 25ª pole para Mack y la 200 para el motociclismo español en la clase reina, un hito sin duda histórico y una posición desde la que Viñales, octavo poleman distinto esta temporada, intentará sumar su primera victoria con la casa de Noale y convertirse en el primer piloto de MotoGP de ganar con tres fabricantes distintos tras lograrlo con Suzuki y la M1.

Segundo saldrá Bagnaia con un golpe de efecto preciso para dinamitar las estrategias de desestabilización de Martín, completando la primera fila de la parrilla de salida del Gran Premio de Valencia el francés Johann Zarco, que con el reloj a cero marcó el tercer mejor tiempo, retrasando un poco más a su compañero de equipo en Pramac.

El australiano Jack Miller, que superó por 10 milésimas a su compañero Brad Binder, abrirá la segunda fila que cerreará el citado Martín, con Marco Bezzecchi, séptimo. No lo tendrá fácil Martín con los tres pilotos que le rodean, muy peleones, y menos aún con Pecco saliendo por delante.

Alex Márquez, que sufrió una caída cuando venía en rojo para primera fila, saldrá octavo, por delante de su hermano Marc Márquez, que se cayó, también, en la curva 2 cuando iba persiguiendo a Martín en pista. Raúl Fernández lo hará finalmente décimo, por delante de Fabio Di Giannantonio y Aleix Espargaró, que lesionado en la rodilla izquierda en Qatar y solo pudo ser 12º.

Tras los problemas del viernes para hacer una vuelta rápida, Bagnaia este sábado solucionó todas sus dudas para reventar el crono y batir, en la Q1, el récord del circuito parando el tiempo en 1.29.054 y haciendo hasta tres vueltas en 1.29 bajos, demostrando que tenía la velocidad para pasar a la Q2. El que le acompañó, al final, fue Alex Márquez, y aunque Enea Bastianini, el compañero de Pecco, intentó al final, cuando ya su 'jefe' estaba clasificado primero, lograr el pasaporte, que finalmente fue para el español de Gresini.

