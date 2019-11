Cheste.- En los entrenamientos, Maverick Viñales se había postulado como uno de los hombres con más ritmo. El catalán aspiraba a cerrar la la temporada con un buen resultado que le permitiese certificar la tercera posición del Mundial.

Sin embargo, tras clasificarse cuarto en la parrilla, volvía a protagonizar una mala salida y perdía varias plazas. El chico de Roses veía cómo se le escapaba la victoria y también el podio.

"No tenía buenas sensaciones con la moto. Me ha costado mucho con el neumático trasero. Me faltaba agarre. Traté de controlar al máximo posible. Puede que nos hayamos equivocado en algo", señala Viñales.

A pesar de acabar sexto, una posición por detrás de Álex Rins –su rival en el campeonato–, salvó el tercer puesto en la tabla y vuelve a acabar como la mejor Yamaha tras verse superado por su compañero Valentino Rossi hace una año.

"Nuestro trabajo era terminar terceros en el Mundial. Es como un regalo. Después de la cuarta carrera iba el 11º a 60 puntos del primero. Muy contento de volver a ser la mejor Yamaha, es muy importante".

Viñales introdujo una serie de cambios esta temporada que, si bien no han servido para ganar el título, le han permitido sacar un extra en los momentos difíciles.

"Este año formé un equipo en el que creer. Me han apoyado en los malos momentos", afirma.

Desde hace varias carreras y tras su buen final de temporada, el piloto de 24 años tiene muchas expectativas depositadas en la próxima temporada después del baño que Marc Márquez les ha dado a todos en 2019.

"Tengo muchas ganas de empezar el año que viene. El principal objetivo en el test es mejorar en las salidas. Tenemos que crear una buena atmósfera. Creo que Yamaha puede hacer una gran invierno para preparar el año que viene. Hay que mejorar la salida y la velocidad para competir contra las otras marcas. Hace carreras que tengo la sensación de que Marc podía ganar con más ventaja y contemporiza", remacha.

