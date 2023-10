Viñales lidera el warm up con lluvia y viento en Australia

Maverick Viñales logró el mejor tiempo del Warm Up (1.39.036) de MotoGP del Gran Premio de Australia, un crono muy lejos de la referencia de la pole position del fin de semana marcada por Jorge Martín (1.27.2) una diferencia en torno a los 11 segundos forzada por las condiciones de lluvia y viento con las que amaneció este domingo el circuito de Phillip Island.

Una amenaza que obligó a los organizadores del campeonato a adelantar la carrera larga del fin de semana, la que normalmente se celebra el domingo, al sábado, pasando la nueva prueba corta al sprint al domingo a la una de la tarde hora local, cuatro de la madrugada hora española. La lluvia fue persistente toda la noche y la pista está en condiciones delicadas, pero en el momento de los warm up, que este domingo fue para las tres categorías, no fueron tan extremas, aunque siendo honestos a medida que va avanzando la mañana no mejoran las cosas y podemos llegar a la hora de las carreras en unas condiciones delicadas.

Precisamente el poleman, Martín, fue el segundo más rápido, aunque a más de un segundo de Maverick y por delante de Marc Márquez y Jack Miller, que esta vez fue más rápido que su compañero Brad Binder, quinto. Augusto Fernández, Alex Márquez, Pol Espargaró y Raúl Fernández terminaron en el top 10, que cerró el francés Fabio Quartararo.

Joan Mir fue undécimo, con el ganador de la carrera ayer Johann Zarco 13º y el líder del Mundial, Pecco Bagnaia, muy cuidadoso, terminando 20º, solo por delante del japones Takaaki Nakagami

En principio y pese a las complicadas condiciones, la jornada dominical del gran premio, con las carreras de Moto3 y Moto2, y la sprint de MotoGP, siguen adelante.

Clasificación Warm Up de MotoGP del Gran Premio de Australia 2023: