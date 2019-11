Viñales: “Que Ducati se interese por mí siempre es halagador”

Phillip Island.- No ha terminado 2019 y ya se está hablando de 2021. Con la parrilla de la próxima temporada cerrada tras la confirmación del fichaje de Iker Lecuona por KTM, los despachos van a ser un hervidero este invierno.

Varios nombres se presentan como protagonistas y uno de los que está sobre la mesa es el de Maverick Viñales. Después de tres años en Yamaha en los que no ha sido capaz de ser campeón, la irrupción de Fabio Quartararo se ha convertido en una amenaza para ocupar su sitio en el box oficial.

El piloto de Roses (Girona) sigue teniendo un buen cartel y 'novias' no le van a faltar. Uno de sus posibles destinos podría ser Ducati, donde su director técnico, Gigi Dall'Igna, ha reconocido que están estudiando quién puede ser la mejor alternativa para plantar cara a Marc Márquez.

"Siempre es halagador que una marca como Ducati se interese por mí, pero estoy muy centrado en mí", asegura Viñales. "Ya pensaremos más adelante en el futuro".

El catalán cambió Suzuki por Yamaha para pelear por el título, pero estos tres años han estado marcados por las dificultades técnicas.

"Estar en Yamaha me ha hecho más duro, me ha hecho madurar. He aprendido mucho", afirma.

De momento, lo que toca es Yamaha. El catalán está inmerso en intentar acabar la temporada en tercera posición. Si repite este fin de semana el triunfo del pasado año en Phillip Island lo tendría más cerca.

"El primer objetivo aquí es el podio. Después, si tengo la oportunidad de ganar, iré a por ello", apunta.

La previsión anuncia un Gran Premio marcado por la lluvia.

"Lo difícil de este fin de semana será el tiempo. Esta es una pista muy complicada, pero si encuentras ese momento puedes ir muy rápido. Intentaremos generar ese momento", zanja.