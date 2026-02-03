Viñales: "Las condiciones de trabajo con Lorenzo son tan difíciles que hoy fue todo fantástico"

Sepang (Enviado Especial).- La aparición de Maverick Viñales causaba expectación al ir de la mano de su nuevo entrenador, el tricampeón de MotoGP Jorge Lorenzo, que ha convertido la preparación del piloto de Tech3 KTM en una especie de 'Gran Hermano', con un seguimiento casi de 24 horas en la nueva y espartana vida de Maverick en los entrenamientos.

Viñales completó 33 vueltas en la sesión matinal de este martes, parando el crono en 1.59.095, lo que disparó un poco la inquietud, ya que no era ni mucho menos un tiempo rápido (16º), sobre todo si lo ponemos en paralelo al de Pedro Acosta (1.58.313), que acabó quinto.

Pero por la tarde, el catalán se puso las pilas, completó 28 vueltas más (el total del día 61) y paró el crono en 1.57.295, solo por detrás de las Ducati GP26 de Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio, y por delante del resto de KTM.

"Básicamente, durante toda la mañana estuve con la moto estándar desde que salí de Valencia. Y la verdad es que desde el primer momento tuve muy buenas sensaciones", explicó Mack.

"Me siento muy bien con la respuesta de la moto, con las sensaciones que me da. La mayor parte del día estuve con neumáticos medios, que no son los mejores para conseguir buenos tiempos por vuelta. Pero las sensaciones fueron buenas, así que en cuanto puse los blandos, como los demás, subí mucho en la tabla de tiempos", explicaba su salto en la sesión de la tarde.

"Pero las sensaciones con la moto son buenas. Así que probé la aerodinámica, que ya sabemos de Valencia que fue un paso adelante. Y luego probé el basculante y algo que viene incluido con el basculante (mass damper). Y cada pequeño paso que intentamos es un paso adelante en nuestras debilidades del año pasado. Así que creo que los chicos hicieron un muy buen trabajo en ese aspecto. Pero aún hay margen de mejora y espacio para entender cómo puedo ser más rápido con la moto", expresó Viñales su gran optimismo habitual.

Maverick arrastró casi toda la pasada temporada una lesión de hombro que le lastró absolutamente.

"El hombro está bien. Fue una buena prueba porque necesitaba entender si lo habíamos hecho bien. Y, de hecho, sí, no sentí dolor en todo el día. Y tengo, no sé, un 100% más de potencia en el hombro para frenar, girar y entrar en las curvas. Así que aún creo que podemos mejorar el hombro", anunció ya su recuperación.

"Pero ahora me toca mejorar la forma física para rodar a mi estilo y rápido. Ahora me veo bien, solo hay que recuperar la forma física y eso es todo. Pero estoy fuerte. En el APC (centro de alto rendimiento de Red Bull) hice la prueba de fuerza. Y estoy un poco mejor que cuando empecé la temporada el año pasado".

Maverick ha trabajado duro durante todo el invierno con Lorenzo, algo que ha visto hoy recomendado. "Creo que ese trabajo me ha ayudado mucho, primero a recuperar el hombro, porque doy muchas vueltas. Y luego a mantener las sensaciones con las motos, a mejorar. Suelo rodar mucho en malas condiciones", recordó los entrenamientos en mojado, los 'ochos' y las motos pequeñas y los circuitos de karting.

Lorenzo, en el box con Maverick durante el test de Sepang Foto de: Instagram de Lorenzo

"Han sido tan difíciles las condiciones este invierno a las que me ha sometido Lorenzo, que cuando salí aquí con una moto con neumáticos medio-medio fue fantástico. Porque rodé mucho en malas condiciones y tenía muchísimo agarre. Los otros pilotos se quejaban de que no tenían agarre", dijo entre risas.

"Para mí era fantástico. Para mí era bueno porque rodaba mucho mejor y mucho peor cuando iba en moto. Pero todavía hay trabajo por hacer. Creo que tenemos margen de mejora. Pero trabajamos en los detalles: precisión, frenado, abrir el gas, controlar los neumáticos, contrarreloj.

Así que hay muchas cosas en las que trabajamos. Pero este es un trabajo que hay que hacer siempre. Porque creo que hay que mejorar, mejorar, mejorar, siempre. Lo importante en este test es analizar y tomar nota de lo que tenemos que mejorar para Tailandia. Estamos trabajando bien, Lorenzo está en el box, sí, está en el box y también en la pista".

"También intentaremos analizar si el trabajo que hicimos fue el correcto, lo que queríamos hacer. Y, por supuesto, creo que la semana que viene será muy importante seguir trabajando para llegar a Tailandia más preparados. Porque al final, MotoGP exige algo diferente", valora.

"Mañana seguiremos añadiendo elementos nuevos a la moto. Creo que todavía tengo un chasis para probar y otras cosas de 2026. Y decidir qué funciona y qué no. Pero estoy muy contento con KTM porque, para mí, es la primera vez en mucho tiempo que se puede ver que una fábrica toca los puntos débiles de la moto. Así que son excelentes noticias para mí. Es fantástico".

Uno de esos grandes puntos débiles era la vibración de la RC 16. "Hoy no, hoy no tuve. A ver cuándo apriete más qué pasa", zanjó el chico de la Costa Brava.