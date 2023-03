Viñales: "Cazeaux es el líder del equipo, confío ciegamente en él"

Cargar el reproductor de audio

Termas.- Maverick Viñales dio un golpe sobre la mesa el pasado domingo en Portimao, logrando encaramarse hasta el segundo puesto del podio en un fin de semana, que viendo las prestaciones de Pecco Bagnaia y la Ducati, parecía el máximo premio al que se podía aspirar.

Sin tiempo para mucho más, los pilotos estuvieron ya este jueves afrontando la previa del Gran Premio de Argentina, que se celebra este fin de semana.

"Tengo mucha curiosidad de ver que podemos hacer en este circuito, el año pasado fue diferente, no hemos hecho test y todo será distinto a diferencia de Portugal, hay que estar preparados y sacar el máximo en cada sesión, si somos capaces de extraer todo el potencial de la moto podremos hacer algo bueno", introdujo.

Maverick está viviendo un inicio de temporada con sensaciones muy positivas.

"El cambio es el grupo, estamos trabajando en al forma correcta, la puesta a punto se ajusta más a mi estilo, puedo frenar más tarde y eso me permite defenderme de los rivales y adelantar, eso me faltaba el año pasado, tenemos que dar el máximo cada día ahora con lo que tenemos para estar delante siempre"

"Tenemos claras las prioridades que son sacar el máximo de la moto y estar delante en todas las sesiones. En Argentina nunca e logrado grandes resultados, pero tenemos que ser paciente e ir haciendo crecer todo esto poco a poco. El objetivo es estar todas las carreras delante", se reafirmó.

Maverick es consciente de que, ahora mismo, Ducati domina la serie, pero cree que presionando a las máquinas de Bolonia se les pueden crear dudas.

"Ducati lo tiene todo controlado, así que debemos tratar de empujar al máximo para ejercer presión".

Una de las piezas que ha cambiado el español es a su jefe de mecánicos, recuperando al argentino Manu Cazeaux, con el que debutó en MotoGP con Suzuki en 2015.

"Lo que aporta Manu es más comprensión, me conoce muy bien, pasamos mis dos primeras años en MotoGP juntos y él entiende mi potencial natural, cuando se juntan esas cosas trabajas más sin hablar tanto, solo tengo que esforzarme en dar gas a fondo y él me pone la moto como la necesito".

"Cazeaux es el líder del equipo, creo que aún le falta conocer un poco la moto para darme más armas, pero no tengo ninguna duda y confío ciegamente en él, siempre sé que voy a tener la mejor moto para el domingo y estamos en el proceso de conocer mejor la Aprilia".

Le pidieron a Mack que explicara que había significado un arranque tan bueno en Portugal.

"Asimilar el resultado y que vamos por el camino correcto, entender que tenemos potencial y velocidad, que ya lo sabíamos pero a la hora de la verdad hay que poner. Por una parte me tranquiliza, pero por la otra aún estoy con más fuego interior para seguir apretando", aunque "este fin de semana será divertido por el clima, será muy cambiante".

El nuevo formado ha significado, también, un cambio en la forma de afrontar los fines de semana.

"No tienes tiempo de pensar demasiado, hay que apretar desde el FP1 y estar fino desde la primera vuelta porque el clima será extraño y no puedes relajarte".

Sobre qué rivales ve más fuertes, Maverick no hizo valoraciones.

"Hay que dejar pasar algunas carreras para ver dónde estamos cada uno, pero mientras tanto hay que estar ahí y sacar los mejores resultados. Ducati está fuerte, pero nosotros también estamos fuertes y habrá otros pilotos en la lucha. No tengo duda que estaremos luchando delante".

Lo que no quiso es verbalizar su objetivo de cara a la temporada.

"Me gusta marcarme objetivos a corto plazo, y ahora mismo solo pienso en sacarle el máximo a la moto, no pienso en el campeonato. Si lo consigo se que voy a luchar en cada carrera por la victoria y eso me va a llevar a objetivos más grandes. Mi meta es sacar el máximo de cada situación, siempre ha sido así para mi".

Por último, Maverick habló sobre la sanción a Marc Márquez y el lío con la redacción de los comisarios.

"Nos tienen que dar más información, las decisiones debemos creer que son correctas, es un tema complicado, con diferentes perspectivas, pero ciñéndonos a una norma única, es dicidil entender la norma si se aplica de formas diferentes. Imagino que los comisarios ahora tendrá mucho trabajo por delante", dijo antes de evitar más valoraciones.

"Me he mantenido al margen de todo, estoy concentrado en mi trabajo, tengo poco tiempo para pensar en lo demás, los que tienen hijos me entienden (risas), solo tengo tiempo para entrenar, mejorar y cuidar de mi familia", zanjó el chico de la Costa Brava.

