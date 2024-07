Viñales: "La carrera es larga, si salgo bien y pongo mi ritmo tendremos una oportunidad"

Maverick Viñales estaba protagonizando un fin de semana impecable en el Circuito de Sachsenring, terminando todas las sesiones entre los tres primeros y apuntando a que las cosas se podían cuadrar para tener opción de luchar por la victoria, como en Austin. Pero una impresionante caída durante la Q2, en la que salió volando por encima de su Aprilia, cayendo de espaldas contra el suelo, complicó absolutamente las cosas al catalán, que además cayó en un sitio bastante extraño.

"Es un punto en el que vas tumbado a 60 grados y quieres acelerar para ir hacia la bajada, no es la primera vez que pasa. Me he hecho bastante daño, dolor, afortunadamente nada roto, pero contusiones y asustado. Hace tres años me lesioné la cadera y ha sentido un dolor parecido, no tan intenso pero parecido y no me gustó nada. Así que me fui al centro médico, donde descartaron cualquier fractura, lo que me tranquilizó bastante. Ahora ya es cuestión de lidiar con el dolor", dijo Maverick, que no soltó la moto cuando éste le escupió, empeorando la caída.

"Tenía la esperanza de salvarla, cuando me ha lanzado la primera vez no ha sido muy fuerte y pensé que si caía encima de la moto la salvaba, pero he caída delante, en el carenado, y luego me ha vuelto a lanzar por los aires".

Curiosamente, Maverick luchaba contra el dolor, igual que Marc Márquez, con el costado dolorido por el golpe de ayer. "Lo hemos pasado bien, en la última vuelta ha entrado dos veces, se ha ido un poco largo y al final estábamos ahí. Hemos luchado, hemos dado lo mejor y no pasa nada por el resultado, un punto. No es dramático", dijo. "Si hubiera sido por el podio no hubiera dejado ningún hueco", dijo. "Mañana hay que pensar en irse para adelante y no quedarse ahí atascado".

El camino lo marcó Miguel Oliveira, que con la Aprilia acabó segundo superando a Pecco Bagnaia.

"Seguramente la clave era que no tenía a nadie delante, tanto yo como Raúl Fernández hemos sufrido mucho con la presión del neumático delantero, si quieres estar dentro de las reglas y estas todo el rato siguiendo a alguien la presión se va y tiene problemas. Miguel ha tenido aire limpio, pero igualmente este fin de semana tiene un extra, está muy rápido, a un gran nivel, como las demás Aprilia", dijo.

"Mañana puede ser un gran día para Aprilia, vamos a intentar aprovecharlo al máximo. La caída nos ha perjudicado, pero no ha sido un drama, salgo séptimo. Cuando me caí pensé que iba a salir el doce y eso si que te complica mucho las cosas, pero con una buena salida y buen ritmo la carrera es muy larga, pueden pasar muchas cosas. Hemos cogido mucha información y los neumáticos van a bajar mucho", zanjó.