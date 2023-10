Viñales: "He buscado los límite para poder hacer mañana un vueltón"

El arranque del Gran Premio de Tailandia tuvo un claro dominador en la hoja de tiempos, el español Jorge Martín, que fue el más rápido en ambas sesiones. Pero muy cerca del de Pramac estuvo Maverick Viñales, al final a solo 98 milésimas, y con una gran consistencia en su ritmo, lo que le hace estar, una vez más, en las quinielas para ser protagonista en el intento de convertirse en el primer piloto de MotoGP que gana con tres marcas diferentes.

"Tengo claro que los viernes ya siempre llego al límite de la moto. Es un viernes mucho más fuerte de lo normal, porque con el primer neumático ya he hecho el tiempo, con la segunda tenía algo extra pero he tenido una bandera amarilla y luego me he ido largo, porque estaba buscando realmente el límite, límite, para hacer mañana (en la Q2) un vueltón. Es un viernes bueno, muy fino, me ha gustado, con cosas para mejorar, pero también me gusta cuando puedo pilotar como hoy, un poco más agresivo", valoró el corredor español.

Unas prestaciones que nada tienen que ver con las que tuvo Maverick el año pasado en este circuito.

"La diferencia es abismal. Nada más salir, la moto ya iba mejor, ya rodaba bien, luego hemos mejorado el setting, hemos dado un salto en ese aspecto y creo que eso es algo bueno que estábamos buscando".

Con cuatro grandes premios por delante y dos pilotos claramente jugándose el título, Maverick puede estar ahí en medio haciendo de árbitro.

"Mañana estarán los dos a tope, los veo muy bien a los dos. He visto a Pecco trabajando mucho con los neumáticos. Siempre es complicado saberlo, porque el sábado los chicos de Ducati siempre dan un salto importante. He visto la caída de Martín repetida un par de veces y es como si se le moviera la moto de atrás y al coger el agarre la perdiera de delante, eso me ha parecido, puede haber cogido un pequeño bache que hay ahí".

Por lo que respecta a los neumáticos, Maverick ha dicho que las dos opciones, duro y medio, son parecidas. "Quizá el medio, que aquí sería el más blando que se puede utilizar, te la puedes jugar para la sprint, pero para la carrera del domingo tengo mis dudas de si aguanta. Incluso tengo dudas con el delantero duro. Hay que acabar de verlo mañana", zanjó el de la Costa Brava.