MotoGP GP de Valencia

Viñales es baja para Valencia y no podrá despedirse sobre la moto tras 16 años en el Mundial

El piloto español de Tech3-KTM, que se quedó sin asiento para 2027, no podrá tomar parte en el GP de Valencia, el último de la temporada, debido a una lesión. Pol Espargaró tomará su puesto.

Germán Garcia Casanova

Editado: 24 nov 2026, 13:41

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Maverick Viñales

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Como ya sucedió en Portimao el pasado fin de semana y en otras muchas carreras desde que se lesionó el hombro en en inicio de la Q2 del Gran Premio de Alemania 2025, Maverick Viñales no podrá tomar parte en el GP de Valencia, el último del calendario, debido a los problemas físicos que arrastra en el brazo desde entonces.

El piloto catalán solo ha podido completar doce grandes premios esta temporada, el último en Qatar, con un undécimo lugar en Barcelona como mejor resultado del curso, siendo ahora mismo 23º de la general con 17 puntos.

Pol Espargaró, piloto de pruebas y desarrollo de KTM, se subirá a la moto de Tech3 de nuevo en Valencia, después de haber sido llamado por el equipo francés Tech3 el viernes pasado, cuando Maverick se retiró en Portimao tras participar en el FP1. Para Espargaró esta será la sexta aparición de la temporada, en la que suma cinco puntos y es 25º de la general con solo 12 puntos menos que Maverick.

"La recuperación de Viñales y la seguridad de todos en pista siguen siendo las prioridades tras un periodo complicado lidiando con una lesión en el hombro sufrida en Sachsenring en 2025", explica el equipo Tech3 en un comunicado este martes.

"A pesar de haberse sometido a una cirugía correctiva a principios de este año y de trabajar incansablemente para recuperar su plena forma física, la recuperación de Viñales ha resultado más complicada de lo previsto inicialmente, lo que finalmente le ha impedido participar en la última ronda del campeonato de 2026", añade la nota.

"Esta noticia supone un final de temporada especialmente decepcionante, ya que todo el equipo Tech3 esperaba ver a Viñales de vuelta en acción para su Gran Premio de casa, con el que cerraría su actual etapa en MotoGP ante la afición española", explican desde KTM.

"Maverick no participará en el GP Valencia. Es una verdadera lástima. A todo el equipo Tech3 le habría encantado ver a Maverick de vuelta en nuestra moto para la última prueba del campeonato de 2026, dándole la oportunidad de disputar una carrera de despedida con el equipo", explica Nicolas Goyon, director del Tech3. "Lamentablemente, las cosas no han salido según lo previsto esta temporada. Por lo tanto, Pol ocupará su lugar y pilotará nuestra moto Tech3 en la última prueba de la temporada esta semana. Le agradecemos que, una vez más, haya ayudado al equipo", zanja el francés.

Con este panorama, Viñales, que debutó en el Mundial en 2006 compitiendo en 125cc, que en 2013 fue campeón del mundo de Moto3, que ascendió a MotoGP con Suzuki en 2015 y que ha sumado 75 podios y 26 victorias en toda su carrera, diez de ellas en la clase reina, de la que fue tercero de la general en 2017 y 2019, tendrá que irse a su casa sin poder despedirse de los aficionados en Valencia, donde ganó aquel apretado mundial de Moto3, montado en su KTM, un final que, absolutamente, no merece el piloto de Rosas, que a sus 31 años seguramente tiene aún mucho gas.

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