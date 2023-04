Cargar el reproductor de audio

El piloto de Aprilia cruzó cuarto la meta en el Gran Premio de las Américas de MotoGP a 8.3 segundos del vencedor, Alex Rins, y a algo más de tres segundos del podio, que cerró Fabio Quartararo, justo el tiempo que perdió, una vez más, en una mala salida en parrilla, donde se quedó clavado y perdió dos posiciones y mucho tiempo, sobre todo en el pelotón de las primeras vueltas de carrera.

El error se repite, no es la primera vez que el español, ya incluso en su época de Yamaha, tiene problemas en el momento de tomar la salida en una carrera, un momento critico en el que puedes ganar mucho, pero también lo puedes perder todo, que es lo que habitualmente le sucede a Maverick Viñales.

En Austin, Aprilia probó un ajuste para que el corredor pudiera mejorar ese aspecto, pero el propio Maverick reconoció el sábado tras la sprint, donde tampoco fue muy hábil saliendo, que "no ha funcionado, ha ido peor". En un circuito como el de CoTA, con dos sectores muy serpenteantes, hay que buscar un equilibrio muy fino con el embrague para poder exprimir en cambio en las curvas, una sensibilidad que, en el momento de salir, dando gas a fondo y soltando de golpe la leva, te puede penalizar si no está muy bien ajustado.

"Es una cuestión de setting, hay que mirarlo y mejorarlo, no queda otra", se lamentaba Viñales el domingo al final de la carrera.

El de Aprilia salía octavo en parrilla, pero cruzó la meta décimo en las tres primeras vueltas, y hasta la quinta no pudo recuperar su posición inicial, escalando a la quinta posición en el octavo giro y a la cuarta, que sería la definitiva, en la vuelta 14. Sin embargo, cuando llegó a esa posición, la distancia con Quartararo era ya demasiado grande.

"Estamos ahí, hay ritmo, hay potencial, la moto corría, no hay nada que decir. Había potencial para ganar la carrera", expuso el catalán.

Cuando le preguntaron a Viñales si la solución era ir a un circuito y ensayar la salida repetidamente, el corredor respondió con otra pregunta: "Sí, pero ¿con qué moto?". El lunes de Jerez haremos mil salidas, pero es que tampoco tenemos muchos test para probar, y en un fin de semana de gran premio solo puedes ensayar la salida cuatro veces. Es complicado, pero hay que resolverlo. Es algo que tenemos que resolver", subrayó el #12.

"Creo que el equipo tiene todo el foco en trabajar para resolver las salidas, porque el resto la moto va bien, hemos demostrado buena velocidad y Miguel Oliveira estaba ahí detrás de mi, así que no hay mucho más que añadir", dijo en referencia al portugués, que acabó quinto con la Aprilia del RNF.

Los reiterados problemas en la salida llevan a pensar que para Viñales ese sea, posiblemente, el momento de mayor tensión de los fines de semana.

"La verdad es que en la salida estoy relajado, buen obviamente estoy excitado porque es el momento de la salida, pero siempre mantengo la máxima concentración esperando que salga bien y poder aprovecharlo. Es algo que se arreglará con setting del embrague. En un fin de semana de gran premio no puede hacer experimentos, porque te arriesgas a que la moto se pare y eso es peor", por lo que habrá que esperar al test de 1 de mayo para hacer esos ajustes.

Si a Maverick le quitaran las tres primeras vueltas de cada carrera, posiblemente sumaría algunas victorias que ahora no tiene.

"Las tres primeras vueltas son una jungla, ahí detrás hay de todo, otra vez hice toda la carrera sin una ala, ya me pasó y ahora otra vez, no sé con quien tuve un golpe, pero la perdí, como en Argentina. Todo el mundo va a hachazos sin sentido, yo igual, porque tengo que recuperar. Creo que en las primeras tres vueltas he perdido seis o siete segundos, y he acabado a ocho (del ganador) aflojando a final de carrera, porque ya estaba en tierra de nadie".

El problema añadió en este caso es que los líos en las primeras vueltas impiden aprovechar el neumático nuevo.

"En las primeras vueltas, en las que tengo más agarre detrás y podría rodar más rápido, no puedo porque estoy en el tráfico. Incluso después, cuando iba detrás de Johann Zarco me estaba frenando, yo era más rápido pero no podía pasarle".

Aparentemente, ni Aleix Espargaró ni Miguel Oliveira se han quejado de problemas con la Aprilia a la hora de salir en parrilla.

"El mismo domingo por la mañana hablé con Raúl Fernández y me dijo que le pasaba lo mismo, que no encontraba la forma de salir rápido con esta moto. Pero no hay excusas, tenemos que resolverlo y mejorarlo, el primer interesado es la propia Aprilia".

Con lo que sí tuvieron problemas Espargaró y Fernández fue con el dispositivo de altura, que se les quedó enganchado. Aleix se cayó y Raúl tuvo que abandonar.

"A mi me pasó por la mañana, en el warm up, durante dos vueltas el dispositivo se quedó bajado, al final si frenas fuerte se desengancha. Puede ser por los baches, o por ir con excesivo cuidado, porque en la primera curva (en subida a izquierdas) si no frenabas muy fuerte al llegar no se desenganchaba. No sé si ha sido un error mecánico, o si Aleix no ha podido frenar fuerte al llegar en grupo a la primera curva".

Pese a todo, Maverick no quería mostrarse negativo con el resumen del fin de semana americano.

"A ver, no es un mal resultado, un cuarto es nuestro objetivo, el problema es que en este caso era muy mejorable. El sábado no tuvimos suerte en la Q2, encontré bandera amarilla cuando venía para estar en primera o segunda fila, eso hubiera facilitado mucho las cosas. Pero al final hemos hecho un cuarto puesto en un fin de semana en el que no se han juntado todas las cosas, y eso es lo que buscamos, consistencia, un cuarto, luego un segundo… hay que estar motivado, el champán ya llegará", zanjó el chico de la Costa Brava.

