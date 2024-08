Viñales: "La Aprilia es una moto diferente rodando solo o con otros pilotos delante"

Maverick Viñales salía sexto en parrilla, desde la segunda fila, igual que su compañero Aleix Espargaró, que lo hacía cuarto unos metros más adelante. Sin embargo, una mala salida, en la que Jack Miller se le tiró encima, le hizo retroceder diez posiciones y perder cualquier opción de hacer una carrera de éxito.

"Es difícil cuando estás en el pelotón, la moto no se para, se calienta todo, las gomas, los frenos, se calienta todo, es muy, muy difícil", expuso el de Aprilia. "He visto que Miller ha tenido una salida que se ha ido para el lateral y he tenido que cortar gas, no me lo he llevado por delante de milagro. Entonces ahí ya se ha complicado todo, con nuestra moto es difícil adelantar, nos falta velocidad punta", argumentó.

Una vez fuera del grupo delantero, Maverick se vio inmerso en el pelotón donde es más complicado progresar, en la parte trasera de la carrera, ya que hizo el primer paso por meta circulando 14º y el segundo 16º, por lo que tuvo que remar contracorriente las 14 vueltas de la sprint.

"Cambia mucho la película, todo el mundo quiere coger la mejor posición para que no se le calienten tanto los neumáticos, pero es el pez que se muerde la cola, cuando estás ahí detrás no hay potencial, hay que salir delante".

La diferencia de prestaciones con Aleix, que acabó tercero, fue importante. "Es normal, estaba rodando solo ahí delante", recordó. "Con nuestra moto, cuando estas rodando solo puede ir muy rápido, pero con gente delante es muy difícil, tienes una variación de 0.2 de presión en el neumático, es otra moto completamente diferente, 15 grados menos de temperatura", explicó el catalán. "Es todo una consecuencia, ayer problemas técnicos, ya no puedes sacar el máximo, lo intentas en la Q2 pero no conoces bien, bien la moto, se suman los problemas. Es difícil".

"De cara a la carrera de este domingo el neumático tiene que ser el medio, el blando a partir de la vuelta 15 baja mucho, el medio es mejor. Pero a ver qué hacemos, porque con el medio no he tenido buenas sensaciones, aunque es verdad que hoy llevaba una moto muy diferente a la de ayer", dijo.

No fue ni la carrera ni, hasta ahora, el fin de semana que esperaba un Maverick que a final de año cambia de fábrica, pero que no quiere caer en el desanimo.

"No es el ánimo. El tema es que hay demasiado problemas técnicos y uno se cansa. Una carrera está bien, pero seis o siete, no. Es complicado, sabemos que la fiabilidad no es el punto fuerte y hay que seguir trabajando en eso, creo que es muy importante, algo que tiene que hacer Aprilia de cara al futuro. El viernes comparé dos setups diferentes pero es que las motos iban como el sol y la luna, no puede probar nada y es difícil para los técnicos mejorar. Intentaremos tener un poco más de constancia con la moto A y B para final de temporada, a ver si podemos probar algo que funcione más".

De forma inesperada, la jornada en Austria fue muy calurosa y las Aprilia pecan de desprender un calor que, a veces, se hace insoportable para los pilotos. "Mejor no digo nada", zanjó el de la Costa Brava.