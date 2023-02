El alerón trasero de Aprilia "condiciona el pilotaje", dice Viñales

Cargar el reproductor de audio

A principios del pasado año Aprilia sorprendió con un apéndice en el colín de la RS-GP que recordaba al de un coche en miniatura. Tras montarlo el piloto de pruebas Lorenzo Savadori, los titulares Aleix Espargaró y Maverick Viñales lo llegaron a probar, pero rápidamente quedó descartado.

A raíz de aquello Ducati lanzó, ya bien entrada la temporada, unas revolucionarias aletas en el colín de la Desmosedici, pero dispuestas de forma bastante diferente, como una 'cresta' punk, que no solo fueron introducidas en la competición, sino que el resto de fabricantes han copiado completamente. Todos menos Aprilia.

La casa de Noale sigue desarrollando su alerón horizontal y estos días en el test oficial de pretemporada en Sepang ha vuelto a aparecer el apéndice.

Maverick se ha centrado este sábado a probar varias configuraciones aerodinámicas, lo que está conviertiendo este test en una especie de ensayo al respecto.

"Eso parece, un test de aerodinámica. Hay que probar cosas, siempre se puede mejorar y si es un elemento que te ayuda sin influir en el pilotaje es ideal. No cambia mucho el comportamiento de la moto con las alas delanteras o el carenado. Pero cuando he probado el ala trasera sí cambia un poco el comportamiento de la moto y condiciona el pilotaje. Te da un poco más de carga en la parte trasera y eso, creo, nos obliga a cambiar el setting. Pero hay que dar más vueltas, mañana volveré a rodar con este alerón para entender si es un beneficio o no", explicó Viñales al final del día.

Las diferencias en el carácter y comportamiento de la moto no solo se pueden ver en los datos, también el piloto lo siente en la pista.

"Se siente, si cambias las alas delanteras es difícil sentirlo, no es fácil, puedes notar que la moto hace menos caballito, caes un poco más pesado en los cambios de dirección. Pero con el ala trasera si lo notas, se siente diferencia. Lo notas en todas las partes, pero eso no significa que sea mejor", dejando abierta la duda.

"Por eso digo, hay que dar más vueltas mañana. El pasado año solo di tres vueltas con esta pieza, hoy he dado diez, pero hay que dar más para entenderla, y posiblemente usar otro setting distinto con esta ala", en referencia al alerón trasero.

De momento, en las dos primeras jornadas de test de la pretemporada Viñales no ha afrontado ningún simulacro de carrera ni tanda excesivamente larga.

"No sé si mañana voy a hacer un simulacro, depende del programa que tengamos y del clima que haya. De momento parece que no va a llover, pero aquí nunca se sabe lo que puede pasar. Ojalá el clima nos deje trabajar. Debemos hacer una distancia de carrera, ya veremos si aquí o en Portimao, yo croe que lo dejaré para Portugal (11 y 12 de marzo) y aquí intentaré probar settings diferentes para recolectar más información", zanjó el chico de la Costa Brava.

