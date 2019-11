Viñales: “Con agarre la Yamaha es una moto fantástica”

Motegi.- Como ya pasó en Tailandia, las Yamaha coparon las primeras plazas de la tabla de tiempos en los primeros libres del Gran Premio de Japón, colocando sus cuatro motos entre los seis primeros.

Viñales marcó la referencia en el FP1 (1:45.572), cayendo a la segunda posición en el segundo libre pese a mejorar sus prestaciones en casi medio segundo (1:45.085), al verse superado por Fabio Quartararo, el único en romper la barrera del 1.45 en este arranque japonés.

“Estoy contento porque probamos muchas cosas y dimos muchas vueltas. Montamos la goma blanda y la dura, y las sensaciones no son malas”, expuso Viñales al final de la jornada.

“El objetivo es meternos en la primera o la segunda fila”, añadía Mack.

El español acumula tres podios en las cuatro últimas carreras y ahora busca ya volver a la victoria, que no logra desde Assen.

“Daremos el máximo para tratar de generarnos las opciones de ganar la carrera”.

Una de las claves para tener esas opciones es conseguir una buena posición en la parrilla de salida.

“Para el cronometrado dan agua, de modo que habrá que estar muy concentrados”.

Pese a la buena actuación, Viñales no terminaba de estar totalmente satisfecho.

“Estamos trabajando muy bien, estamos delante pero aún falta un poco. Estoy muy contento con el ritmo de carrera con goma usada”, dijo sin embargo.

“En las últimas dos carreras estamos pilotando muy bien. Lo bueno aquí es que rodamos después de Moto2, que son las condiciones en las que lo haremos en carrera”.

“Es importante mantener la constancia de estar entre los tres primeros”.

En Tailandia, Viñales fue muy fuerte en los entrenamientos, pero en carrera tuvo un bajón en las primeras vueltas que ya le descartó para la lucha por la victoria, acabando tercero.

“En Tailandia tardé seis vueltas en entender que si la moto no va como en los ensayos deberé cambiar yo mi estilo. Tengo que entenderlo antes. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que eso no nos sucediera”, argumentó.

Viñales se explica el cambio de prestaciones de los ensayos a las carreras en el agarre de la moto.

“A la que hay agarre esta moto es fantástica, por eso en carrera nos cuesta un poco más”, zanjó Viñales.