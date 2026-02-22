Aunque trató de disimularlo, Maverick Viñales no estaba feliz al final del día en Buriram, ya que no tuvo una sesión para sí mismo, trabajando en la puesta a punto de la moto de cara al Gran Premio de Tailandia, que se celebra el próximo fin de semana en este mismo circuito. Al contrario, el equipo le hizo probar piezas que ya había descartado o dado por buenas en los test de Sepang, de hace 20 días.

Maverick ya comentó el sábado, al final de la primera jornada, que seguía una dirección diferente a las otras KTM, un línea que se mantuvo este domingo nuevamente en el último entrenamiento de la pretemporada.

"Sí, todavía sí, pero desafortunadamente con todos los elementos no pude trabajar con la electrónica, para mi mismo. Sabes, solo di 26 vueltas con la misma moto y luego el simulacro de carrera al sprint. Así que siempre es difícil cuando necesitas trabajar (para probar cosas) porque siento que necesito al menos un día más para mi mismo con la electrónica", se mostró contrariado el español.

"Fue la primera tanda larga que hicimos y necesitamos mejorar. Obviamente, es difícil hacer la tanda con buen ritmo. El simulacro de sprint fue un poco mejor, pero la larga fue muy difícil", ahondó su malestar.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

Sin duda, no se veía a Viñales muy contento y menos aún en el sitio dónde él quería estar.

"No, esperaba estar mucho más arriba, la verdad. Pero aquí es complicado. Quizás sea la pista, el asfalto resbaladizo no se adapta muy bien a nuestra moto, pero obviamente no estoy donde quiero estar. Estoy más atrás", dijo sin dudar.

"El principal problema fue, primero, frenar la moto porque no podía usar el agarre trasero. Y luego, cuando el agarre trasero empieza a bajar y bajar, pierdo mucha velocidad en las curvas. El problema es que necesitas abrir antes y destrozas el neumático trasero", valoró.

"Para mí, fue consecuencia de no frenar bien con la moto, y entonces necesitas usar mucho el neumático trasero. Después de 15 vueltas, el neumático ya estaba completamente destrozado. Es cierto que luego hice la simulación de sprint y en la vuelta 12 hice 1.30.3, o en la vuelta 11 30.2, pero también había una temperatura diferente. Así que es difícil de entender".

A Maverick le molestó no poder trabajar en la electrónica para la carrera.

"Tuve cinco días para hacerlo durante la pretemporada. Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo el fin de semana de carreras? Siempre es esta pregunta", se quejó el corredor español.

"A veces debería ser un poco más firme y seguir mi instinto, y ya está. No pude mejorar mi estilo de pilotaje. Simplemente intenté pilotar la moto, pero no entendía bien cómo ir más rápido, simplemente estuve pilotándola".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Viñales hacía referencia a las múltiples pruebas de piezas ya probadas.

"Siempre es difícil porque tienes que decir que sí a probar cosas, pero a veces tienes que ser firme. Pero no fui lo suficientemente fuerte en este test como para decir que esta es la moto que me gusta, así es como voy, y ahora necesito trabajar conmigo mismo. Así que, sinceramente, no tuve tiempo para trabajar, para encontrar el límite de la moto y para intentar solucionar los problemas".

Maverick no quiso entrar en temas de si se había planificado bien o mal el test.

"Tenía muy claro lo que necesitaba después de Sepang. Y aquí vuelvo a probar exactamente lo mismo", se quejó. "El primer y el segundo día medimos más, probamos más cosas, pero hay que probar porque hay que estar seguro. Ya lo tenía claro desde el tercer día en Sepang. Pero aquí vuelvo a probar un día más y no pude trabajar en el estilo de pilotaje ni sacar la moto al máximo. Así que, todavía siento que necesito un día más para intentar encontrar la moto, pero la prueba ya está hecha. No hay más días de pruebas. Quizás algún día en Jerez", en referencia al test oficial del 27 de abril.