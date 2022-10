A diferencia de Zarco, Martín "sí habría peleado el podio" a Bagnaia

Cargar el reproductor de audio

En las últimas vueltas del Gran Premio de Tailandia se vivió el primer episodio claro de ayuda directa de un piloto de Ducati al jefe de filas de la casa, el italiano Pecco Bagnaia, en su camino hacia el primer título de pilotos para las motos rojas desde 2007, cuando lo consiguió Casey Stoner.

Johann Zarco completó las diez primeras vueltas de carrera a un ritmo de 1.40 medios, y las cinco siguiente en 1.39 altos (tabla de tiempos). Pero a partir del giro 16 (1.39.4) el francés empezó a rodar más rápido que los pilotos de cabeza, marcó la vuelta rápida en carrera (1.38.941) y escaló posiciones hasta llegar a Marc Márquez, que rodaba cuarto, y pasarle sin excesivas dificultades.

Una vez allí, con cinco vueltas por delante, Zarco echó el ancla y no quiso adelantar a Bagnaia, para lo que tuvo que reducir su ritmo, volviendo a los 39 altos para terminar las dos últimas vueltas girando en 1.40.

"Estamos intentando tener un poco de estrategia desde hace algunas carrera, Ducati nos deja libertar para luchar siempre que sea por la victoria, pero para pelear por otras posiciones debemos ser más calculadores, y hoy se han dado esas condiciones, en mi opinión", dejó dicho Zarco al final de la carrera, admitiendo claramente que había actuado en beneficio de la marca, aunque ello fuera en contra de sus intereses, ya que de haber adelantado a Pecco y haber mantenido el ritmo de 39 bajos, hubiera podido luchar por la victoria.

No es el primer indicativo de que, al menos algunos, pilotos de la marca de Borgo Panigale tratan de ayudar al compañero que está luchando por el título.

Así lo dejó claro Marco Bezzecchi en la carrera de Japón, en la que estuvo muchas vueltas detrás de Pecco, que al final acabó cayéndose en la última vuelta.

"En el momento en que llegué hasta Bagnia me quedé detrás de él para no arriesgarme a liar un desastre", explicó Bezzecchi al final de aquella carrera. "Pecco es muy amigo mío, pero en ciertos momentos sentía que tenía más ritmo que él, pero opté por quedarme detrás. Fue una elección personal al 100%, nadie de Ducati me habían dicho nada al respecto".

La decisión de Zarco es completamente entendible. El francés, a finales de 2019 estaba sin equipo y a punto de irse para su casa, cuando Ducati le ofreció correr en el equipo Avintia, una posibilidad que no era de su agrado, pero que tuvo que acabar aceptando. Desde entonces, el galo se ha ganado el respeto de la fábrica, que le ha promocionado hasta consolidarse en el equipo satélite Pramac, con el que ha renovado recientemente.

De diferente modo lo ve Jorge Martín, su compañero de garaje.

"Es evidente que lo mejor para Ducati es que (Bagnaia) acabe por delante, pero yo hubiera peleado por el podio. Es evidente que, ahora mismo, si estás detrás de Pecco en la sexta o la octava posición, no tienes ninguna necesidad de pelear con él ni tratar de adelantarle. Pero personalmente creo que si estás peleando por el podio sí debes intentarlo, y más si tienes el ritmo para ganar la carrera", dijo el de San Sebastián de los Reyes.

