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Jorge Martín vuelve a la pole position en La Catedral

Casi dos años después de su última pole en Australia 2024, aún con Ducati, Jorge Martín logró la pole position en el GP de los Países Bajos, liderando al cuarteto de Aprilia que coparon las cuatro primeras posiciones; Marc Márquez saldrá séptimo.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Assen (Enviado Especial).- Jorge Martín sorprendió al favorito, su compañero Marco Bezzecchi, para llevarse la pole position del GP de los Países Bajos, donde el dominio de Aprilia es tan aplatante que colocó a sus cuatro motos en las cuatro primeras posiciones de la parrilla de salida, en la que Ai Ogura saldrá segundo, Bezzecchi tercero y Raúl Fernández cuarto. Martín bajó el crono hasta el 1.30.812, lejos del récord que se mantiene con la pole de 2024 de Pecco Bagnaia (1.30.540), y Fernández fue, unos segundos poleman (1.30.769), hasta que le anularon la vuelta por pisar fuera, volviendo al cuarto puesto.

 

Quinto saldrá Bagnaia, que terminó a 118 milésimas del primero, con Fabio Di Giannantonio sexto. Marc Márquez saldra desde la tercera fila, su peor clasificaciónn de la temporada, después de que le anularan hasta dos vueltas por track limits.

Pedro Acosta, al que se le volvió a parar la moto por segunda vez este sábado, además en el mismo punto, saldrá octavo, por delante de Fabio Quartararo y Joan Mir. Alex Márquez, lesionado, no salió a pista en la Q2 y guardó energías de cara a la Sprint, dando por buena la posición 12 en la parrilla de salilda.

El corte de la Q1

Desde la Q1, Quartararo, por segunda vez esta temporada tras pasar ocho por la esta criba, logró superar el corte y acceder a la Q2 con una vuelta en 1.31.271 que dejaba atrás el giro de Mir, con el primer neumático, en 1.31.315, siendo el de Yamaha y el de Honda los dos más rápidos.

A última hora Franco Morbidelli lo intentó con una vuelta que se quedó muy cera de la segunda plaza, a una décima, pero que no fue suficiente, por lo que saldrá 13º en parrilla. Tampoco pasó el corte Diogo Moreira, que tras lograr estar, directamente, en las tres últimas Q2, se fue al suelo en su último intento, terminando cuarto. Mal Luca Marini, séptimo, y Maverick Viñales, noveno, que saldrán desde la parte trasera de la parrilla tanto en la sprint de este sábado como en la carrera del gran premio, este domingo a las dos de la tarde.

Clasificación Q2 MotoGP del GP de los Países Bajos 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9

1'30.812

   180.055  
2 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 9

+0.011

1'30.823

 0.011 180.033  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 9

+0.033

1'30.845

 0.022 179.990  
4 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 9

+0.103

1'30.915

 0.070 179.851  
5 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 8

+0.118

1'30.930

 0.015 179.821  
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 9

+0.143

1'30.955

 0.025 179.772  
7 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 9

+0.319

1'31.131

 0.176 179.425  
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 7

+0.412

1'31.224

 0.093 179.242  
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 5

+0.504

1'31.316

 0.092 179.061  
10 Spain J. Mir Honda 36 Honda 5

+0.692

1'31.504

 0.188 178.693  
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 9

+0.792

1'31.604

 0.100 178.498  
12 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 0

 

      
Ver resultados

Clasificación Q1 de MotoGP del GP de los Países Bajos 2026:  

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 8

1'31.271

   179.150  
2 Spain J. Mir Honda 36 Honda 7

+0.044

1'31.315

 0.044 179.063  
3 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+0.155

1'31.426

 0.111 178.846  
4 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 4

+0.447

1'31.718

 0.292 178.276  
5 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 8

+0.651

1'31.922

 0.204 177.881  
6 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 9

+0.814

1'32.085

 0.163 177.566  
7 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.891

1'32.162

 0.077 177.418  
8 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+1.096

1'32.367

 0.205 177.024  
9 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+1.519

1'32.790

 0.423 176.217  
10 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 7

+1.616

1'32.887

 0.097 176.033  
11 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 8

+1.707

1'32.978

 0.091 175.860  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 6

+1.854

1'33.125

 0.147 175.583  
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