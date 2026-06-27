Jorge Martín vuelve a la pole position en La Catedral

Assen (Enviado Especial).- Jorge Martín sorprendió al favorito, su compañero Marco Bezzecchi, para llevarse la pole position del GP de los Países Bajos, donde el dominio de Aprilia es tan aplatante que colocó a sus cuatro motos en las cuatro primeras posiciones de la parrilla de salida, en la que Ai Ogura saldrá segundo, Bezzecchi tercero y Raúl Fernández cuarto. Martín bajó el crono hasta el 1.30.812, lejos del récord que se mantiene con la pole de 2024 de Pecco Bagnaia (1.30.540), y Fernández fue, unos segundos poleman (1.30.769), hasta que le anularon la vuelta por pisar fuera, volviendo al cuarto puesto.

Quinto saldrá Bagnaia, que terminó a 118 milésimas del primero, con Fabio Di Giannantonio sexto. Marc Márquez saldra desde la tercera fila, su peor clasificaciónn de la temporada, después de que le anularan hasta dos vueltas por track limits.

Pedro Acosta, al que se le volvió a parar la moto por segunda vez este sábado, además en el mismo punto, saldrá octavo, por delante de Fabio Quartararo y Joan Mir. Alex Márquez, lesionado, no salió a pista en la Q2 y guardó energías de cara a la Sprint, dando por buena la posición 12 en la parrilla de salilda.

El corte de la Q1

Desde la Q1, Quartararo, por segunda vez esta temporada tras pasar ocho por la esta criba, logró superar el corte y acceder a la Q2 con una vuelta en 1.31.271 que dejaba atrás el giro de Mir, con el primer neumático, en 1.31.315, siendo el de Yamaha y el de Honda los dos más rápidos.

A última hora Franco Morbidelli lo intentó con una vuelta que se quedó muy cera de la segunda plaza, a una décima, pero que no fue suficiente, por lo que saldrá 13º en parrilla. Tampoco pasó el corte Diogo Moreira, que tras lograr estar, directamente, en las tres últimas Q2, se fue al suelo en su último intento, terminando cuarto. Mal Luca Marini, séptimo, y Maverick Viñales, noveno, que saldrán desde la parte trasera de la parrilla tanto en la sprint de este sábado como en la carrera del gran premio, este domingo a las dos de la tarde.