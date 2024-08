Martín: "En las últimas carreras Bagnaia ha tenido un poquito más que yo"

Tras el golpe anímico que supuso quedarse sin plaza en el equipo oficial Ducati para 2025, Jorge Martín perdió un poco las referencias en el Mundial de MotoGP, aunque supo enderezar el rumbo y recuperar el liderato del Mundial. Sin embargo, cinco victorias en las seis últimas carreras del italiano señalan un ligero distanciamiento en favor de la moto del garaje oficial.

Tras acumular dos segundos puestos en Silverstone y Austria, Martín llega a una de las carreras de casa confiado en poder recuperar terreno.

"Llegamos un poco como siempre, a seguir dando gas. Seguro. El objetivo es continuar mejorando y creciendo, creo que en las últimas carreras lo estoy haciendo. Me falta un pelín conseguir el feeling con la parte delantera de la moto que tiene Pecco, un poco más que yo. Pero espero encontrarlo aquí", dijo.

A diferencia de Pecco Bagnaia, Enea Bastianini o Marc Márquez, sus rivales más directos, Martín nunca ha ganado con la MotoGP en Motorland, sí lo hizo en Moto3.

"Es una victoria que me falta y espero conseguirla este fin de semana", admitió.

"Aragon es un circuito donde hay muchos sitios para adelantar pero no es tan fácil hacerlo, podemos ver de otros años que es fácil irte largo. Es una pista muy ancha y eso promueve devolver los adelantamientos, ya que al irte largo dejar la puerta abierta. Es importante ser rápidos desde el principio y tener un buen ritmo, intentar ponernos primeros y que no haya adelantamientos", dijo el de Pramac.

Lo que se está viendo esta temporada es que las carreras se deciden en los primeros compases, el que se pone delante acaba ganando la mayoría de las veces.

"Depende del circuito, te diría que en Austria en un 90% ya lo tienes ganado si te poner delante al principio, aquí en Aragón lo bajaría a un 50%, tienes media carrera ganada, pero aún te queda mucho trabajo. Es una de las pistas donde más se puede recuperar y aunque salieses mal o retrasado en parrilla, aún tienes opciones de ganar. Básicamente porque hay muchas curvas, más sitios para recuperar, una pista larga…".

Las diferencias con Bagnaia

En Austria Martín dijo que Bagnaia no tenía más que él, la diferencia era que el italiano se mantenía al mismo nivel toda la carrera mientras que Martín bajaba ligeramente al final. Seguramente fruto de seguir a otra moto, lo que calienta los neumáticos y dispara la presión.

"En Austria hizo mucho calor y cuando vas detrás de otra moto se recalienta todo. Lo cierto es que yo fui detrás bastante cómodo, hasta que en un momento dado dejé de ir cómodo, me iba cayendo en cada curva. Depende de la temperatura, aquí el problema quizá no sea tan intenso, pero estará ahí. Es importante liderar o dejar espacio con el de delante y hacer una buena estrategia. En Austria, quedarme pegado a él no fue la mejor estrategia", reconoció.

En este punto y con las valoraciones del madrileño, uno pensaría que la mejor táctica para ganar es colocarse delante y tirar.

"A veces es mejor quedarse detrás, como pasó en Silverstone o en Le Mans. Tienes que plantear tu estrategia de carrera en función de la temperatura".

Sobre dónde reside esa ligera diferencia y cómo subsanarla, Martín expuso su punto de vista.

"Hay diferentes puntos donde él es más fuertes que yo. No más fuerte, sino que yo puedo mejorar aún un poco, uno es la frenada. Ahí es más fuerte que yo, estoy trabajando en ello, las dos últimas carreras no me salió muy bien pero estamos trabajando para mejorar. El otro punto es que cuando voy detrás de otro piloto sufro mucho, puedes ver a Marc Márquez, a Pecco o Enea Bastianini que van detrás de otro y no sufren tanto, pero a mi me cuesta, no sé si es por un tema de frenada, de trazadas, no puedo seguirles durante muchas vueltas y voy más rápido cuando lidero. Así que debo trabajar ese aspecto", enumeró.

Ahora mismo, tanto Pecco como Jorge están a un nivel de pilotaje extraordinario, le preguntaron al español si eso era compatible con divertirse sobre la moto.

"No es divertirse, es saber disfrutar del sufrimiento. Es parte del proceso, disfrutar de lo mucho que se sufre para alcanzar este nivel, de dar el cien por cien. Hace unos años se podía decir aquello de sal a la pista y diviértete, pero cuando estas dando tu cien por cien las pulsaciones a 200 lo que menos haces es divertirte, estás sufriendo. Pero al final disfrutas de ese momento", confesó. "Al final disfrutamos del deporte, de ganar, de hacer la pole, pero en el proceso está el sufrimiento, hay que trabajarlo".