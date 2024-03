Martín: "Desde el año pasado tenía miedo a perder y por fin he vuelto a ganar"

Hasta ahora los lideratos del mundial a Martín le habían durado horas, pero este domingo el madrileño dio un golpe encima de la mesa para llevarse una victoria dominante en Portimao, sumar 25 puntos y dispararse en el campeonato aprovechado la caída de Pecco Bagnaia, que ahora es quinto de la general a 23 del español.

Después de sufrir mucho con la vibración en la parte trasera de la moto, por fin Martín disfrutó de una carrera sin contratiempos.

"Hoy no he tenido ningún problema con la moto, me sentía muy bien con el neumático medio, sabia lo que podía hacer, quería ponerme delante y gestionar, he ido mejorando y tenia muy cerca a Maverick Viñales y a Enea Bastianini, vi un momento en el que podía generar siete décimas de distancia y a partir de ahí saque el martillo, demostrando vuelta a vuelta el ritmo para llegar al final. Es fantástico volver a ganar después de la temporada pasada, porque me siento competitivo y demuestro que puedo volver a ganar", dijo.

A diferencia de ayer, este domingo Martín hizo una salida impecable y se colocó primero.

"Hoy estaba muy concentrado en la salida, sabia que era la clave para poder ganar la carrera, ayer si hubiera salido bien quizá también hubiera ganado. Estoy feliz, he trabajado mucho, sobre todo me he centrado en los detalles que otras veces dejo quizá escapar porque me encuentro cómodo, hoy hemos ido detalle a detalle, sigo con mi base del año pasado, no conseguimos dar el pasito de velocidad, hoy ha sido suficiente. Hemos sido progresivos para llegar al final sin problemas y yendo primero vas más cómodo, aunque tenia a Maverick y Enea muy cerca los tenia controlados", explicó. "Tenia dudas de mi desde el año pasado tenía miedo a perder y por fin he vuelto a ganar", admitió.

Una de las claves para ver a un Martín tan fuerte es el trabajo mental este invierno.

"Junto con mi psicólogo hemos trabajado mucho estos meses para tener menos dudas y controlar las cosas, estando más tranquilos. Ahora se en qué pensar durante la carrera, me se hablar a mi mismo, antes me iba de las carreras, ahora me logro mantener centrado", confesó.

"Ha sido complicado mantener un ritmo tan rápido, pero he tenido ese martillo vuelta a vuelta y la clave ha sido mantener ese ritmo".

Sobre la caída que ha dejado fuera de carrera a su gran rival, Bagnaia, el español la vio en directo por las pantallas del circuito.

"Había una pantalla en la curva 8 que podía ir viendo, me marcaban a Maverick y Enea lejos, pero yo les escuchaba muy cerca, así que iba mirando para asegurarme, a tres vueltas del final he visto la caída, y ahí me he dicho: Jorge tranquilo, hay que acabar y aunque me pille Maverick mejor segundo que caerse. Luego he respirado y he dicho, no, no hay que ganar porque toca, para mi mentalidad y la del equipo. Pero estas caídas son cosas que pueden pasar, cuando se acaba la goma es complicado hacer estos adelantamientos", dijo seguramente recordando que ayer, en ese mismo punto, le adelantó Marc Márquez de forma arriesgada.