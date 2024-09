Martín, sobre la elección de Ducati: "Me sentí frustrado, como tonto"

A lo largo de la temporada 2024 de MotoGP se sucedieron los rumores sobre la elección que haría Ducati sobre el que sería el compañero de Pecco Bagnaia para el próximo año, y aunque parecía que Jorge Martín se haría con el hueco en el equipo oficial, la dirección italiana se decantó finalmente por Marc Márquez en u giro de los acontecimientos a partir del Gran Premio de Italia.

Algunos meses después, el madrileño se pronunció en una entrevista con DAZN en la que aseguró que sintió mucha "frustración" por la decisión que se tomó en Borgo Panigale, porque él estaba peleando por el título, aunque no tenía nada en contra de que fuera el catalán quien llegara al fabricante rojo: "Fue más frustración de no ir yo, no de que cogieran a Márquez, renovasen a Enea [Bastianini] o fichasen a Pepito Grillo".

"Fue más frustración, que después de pelearlo tanto, de intentar demostrar a alguien y que le diera igual lo que yo demostrase, que me sentí más frustrado, como, 'soy tonto', como estar detrás de eso tanto y en realidad daba igual", dijo. "Al final fue eso, fui el que mejor lo llevó de mi entorno, no fue tan duro como parecía. Fue feliz a la vez ese momento porque sentía que podía ir a otro sitio que me querían mucho".

En el momento en el que se le preguntó si digirió rápido la noticia de que Marc Márquez ficharía por el equipo de fábrica de Ducati para la temporada 2025 de MotoGP, indicó que apenas le llevó tiempo por cómo sucedieron los acontecimientos: "Nada, fue tan rápido que fue tan fácil, esa misma tarde ya estaba con otra mentalidad, así que fue rápido".

Dejando a un lado uno de los temas que más dio que hablar en el paddock, también se le cuestionó sobre quién creía que era el mejor piloto de la actualidad en el campeonato, y dijo tras una breve duda: "Es muy difícil. ¿Qué se refiere ser el mejor piloto? Es que es muy ambiguo, es muy difícil, hay mucho nivel, los cuatro que estamos ahí en la pelea, los cuatro con la Ducati, Pecco [Bagnaia], Marc [Márquez], Enea [Bastianini] y yo estamos un paso por delante, eso está claro".

"En la actualidad, quizá parece prepotente, pero yo creo que soy el mejor piloto que hay", continuó. "Tengo que pulir cosas, trabajar y mejorar, eso es algo en lo que no tengo que parar nunca, porque si no, al final, en medio año te vas del primero al octavo, pero creo que soy el más rápido que hay, y lo demuestran los números, no es que lo diga yo".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!