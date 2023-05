Martín: "Seguramente las KTM sean un rival para todo el año en MotoGP"

Jorge Martín completó un buen viernes, relativamente, en el Gran Premio de Francia de MotoGP que se está disputando este fin de semana en el Circuito Bugatti de Le Mans. A pesar de que se cayó, el madrileño pudo acabar cuarto en la combinada de la jornada gracias a que aprovechó la rueda del líder del Mundial, Pecco Bagnaia, que pasó noveno y por los pelos en el corte de la Q2.

Una vez concluida la jornada, el español del Pramac Ducati hizo balance del día y, aunque no sacó las mejores sensaciones en cuanto a una vuelta, sí destacó su buen ritmo de carrera en un encuentro con la prensa, incluyendo Motorsport.com.

Así valoró su actuación en los entrenos: "No estoy enfadado [entre risas], estaba más enfadado cuando me he caído en la P2. Al final he salvado el día. En cuanto a ritmo no me encuentro mal, creo que soy de los más rápidos, pero cuando intento hacer una vuelta [time attack] tengo cero sensaciones. No puedo apretar, no puedo parar la moto... Y al no pararla vienen todos los problemas", dijo.

Sin embargo, Martín está algo confiado de cara a mañana, cuando se disputarán la carrera al sprint y la clasificación: "Espero encontrar algo para mañana. Creo que tenemos un poco la dirección en la que ir, así que estoy tranquilo y creo que podremos dar un pasito mañana".

Cargando con las malas sensaciones a una vuelta, Martín necesitó la rueda de Bagnaia para asegurarse el pase. Lo explicó así: "En el primer intento no he tirado mucho, porque no podía caerme, no tenía otra moto. Ya he hecho 1:31.5, que no era una vuelta mala, pero para asegurarme preferí [encontrar] una referencia, porque iba con una goma usada de por la mañana, así que al final he cogido a Pecco y sí, seguramente me haya salvado".

En cuanto a quiénes mirar, Martín puso el foco en las KTM. Y es que, después de la gran actuación de Brad Binder y de Jack Miller en Jerez, el australiano fue el más rápido en la P2.

"Las KTM van bien, están yendo rápido, sobre todo a una vuelta, que al final es lo que marca la diferencia hoy en día, sobre todo en la sprint pero también es clave para el domingo. Seguramente sean un rival para todo el año", dijo.

Por último, Martín señaló una posible causa de las más de 10 caídas que hubo en el entrenamiento vespertino: "Yo creo que ha sido la goma media. Yo iba con ella y creo que el resto [de pilotos que se han caído] también, porque la sensación era malísima. Cuando he querido salir con el mismo set-up con la blanda me he caído, pero no por temperatura, sino saliendo de boxes. Es un problema que no entiendo muy bien, tenemos que mejorar porque pierdo la moto, pierdo el tiempo y me puedo hacer daño".

"No me lo espero y se me cierra delante. Ya me pasó en Jerez y con gas, no en una frenada. Hay algo con las temperaturas, o con la que salimos de boxes. Perdemos mucho tiempo válido de entrenos", finalizó.