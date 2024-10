Martín: "Al salir a la pista y ver que soy rápido todos los fantasmas desaparecen"

El piloto de Pramac estuvo el año pasado en la lucha por el campeonato y forzó a Pecco Bagnaia hasta llegar a la última carrera del calendario, en Valencia, pero los nervios, la ansiedad y una situación completamente nuevas para él, le llevaron a cometer errores no forzados que acabaron condenando sus opciones.

Pero el Jorge Martín de 2024 nada tiene que ver con el del año pasado. Sólido, pausado, medido en sus palabras, sabedor de que en conjunto, puede que haya pilotos que le superen puntualmente, pero que en velocidad pura, ahora mismo, es imbatible.

Este viernes, en el arranque del Gran Premio de Tailandia, Martín ya fue rápido desde el principio, hasta que entró en boxes y estuvo un rato largo parado, lo que empezó a crear dudas.

Pero todo quedó disipado cuando el madrileño salió a pista a diez minutos del final y se marcó una vuelta batiendo su propio récord de la pista.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Estoy contento de estar aquí. Evidentemente estaba un poco nervioso, porque creo que mi mente se anticipa a lo que está por venir. En el momento en que salgo a la pista y veo que soy rápido, todos los fantasmas desaparecen", confesó Martín este viernes al final del día.

Pese a su velocidad estratosférica, Marc Márquez, que no se juega tanto seguramente, aún fue más rápido y le batió el récord antes de acabar la Práctica, algo que no alteró al de Pramac.

"No pienso en eso, mañana intentaré rebajarlo yo. No es mi objetivo el récord de la pista, mi objetivo es hacer una buena sprint y sacar lo máximo", dijo.

Pese a que se está jugando mucho, Martín lo está llevando mucho mejor esta temporada.

"Intento disfrutar del proceso, y quizás lo estoy disfrutando mucho más que antes, sin estar tan pendiente de los resultados. Antes estaba obsesionado con ganar, ganar y ganar. Yo creo que no somos conscientes del nivel al que hemos llegado", apuntó un Martín que llega al momento decisivo del año en plena forma.

"Me encuentro bien, pero Marc y Pecco también están muy bien. Estoy saliendo bien, y si consigo hacer una buena salida podré llegar el primero en la primera curva", con la importancia que hoy en día tiene esa posición. "El objetivo es intentar sacarle algún que otro puntito a Pecco en la sprint", apuró.

El de Pramac está bien preparado para ello, ya que ha simulado la distancia de la carrera corta.

"He hecho más de una sprint (en distancia) y muchas vueltas para el domingo, también", evaluó y, añadió, su satisfacción: "La moto vuela en velocidad, y creo que mañana estreno un nuevo motor, lo que nos permitirá afrontar con desahogo la parte final de la temporada".

En las últimas carreras, Martín ha sido de los primeros en recibir el aviso por los límites de la pista, una situación que le ha condicionado.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Está claro que si te marcan límites de pista pronto pues te condiciona un poco", pero creo que en este circuito no vamos a tener tanto problema en este sentido".

Aunque Jorge se centra en su lucha con Bagnaia, sabe que tanto Marc como Enea Bastianini estarán en la batalla. "Cuando peleas con Enea o Marc es complicado, porque ellos no tienen tanto que perder y pueden arriesgarse a caer. El movimiento de Enea en Misano creo que fue más allá del límite. El de Marc en Australia fue agresivo, pero no me tocó, así que nada que decir. Él jugó sus cartas y protagonizó una carrera fantástica", recordó.

En su línea de las últimas apariciones, Martín se mostró muy consciente de cómo jugar sus cartas. "Evidentemente que si puedo sacarle puntos a Pecco lo intentaré. Si no, intentaré que él me quite los menores posibles", zanjó el de San Sebastián de los Reyes.