Martín: "Estoy contento, pero hay rivales con mucho ritmo; será un sprint intenso"

Solo salir a pista en la 'qualy', en su primera vuelta lanzada, Jorge Martín bajó el crono a un ya impresionante 1.29.299, que suponía un nuevo récord de la pista, superando el 1.29.630 logrado por Enea Bastianini para liderar la Práctica del viernes, y nueve décimas más r´. Pero no contento, en su tercer giro, el de Pramac bajó al 1.29.088, quedándose a un suspiro de desplomar el muro del 1.29, nueve décimas más rápido que la pole del año pasado, un crono que le aseguró la sexta pole del año y que le permitirá salir primero en parrilla del GP de Indonesia.

"La verdad es que estoy contento. Ayer ya veía que me estaba saliendo todo bastante bien. Hice una buena vuelta la primera intentona, incluso creo que hubiera podido mejorar un poquito, pero vi que los tres más fuertes se habían caído. Y me dije que iba a ir con ellos, porque si hacían un gran tiempo pues yo lo igualaba. Otra pole para el palmarés y otro récord. Será una carrera al sprint muy intensa porque hay varios rivales con mucho ritmo. Pecco (Bagnaia) encontrará algo en este rato para acercarse, seguro", fue la valoración de Martín al final de la Q2.

Con las Ducati oficiales con dificultad, Pedro Acosta sacó petroleo de la Q2 para conseguir el tercer mejor tiempo y completar la primera fila de la parrilla por tercera vez este año, el de debutante para él en MotoGP.

"Sabemos que las Ducati tienen un poco más con la goma blanda. Gestionamos un poco para estar en primera fila. Esta mañana dimos muchas vueltas con la goma media. Vamos a ver si conseguimos seguir el ritmo que impongan. Tenemos la información de ayer, y hoy hemos mejorado un poco algunos aspectos de la moto", valoró el fenómeno.

Segundo en parrilla saldrá Marco Bezzecchi. El italiano se fue al suelo en la parte final de la sesión, sin tiempo para volver al box, pero levantó la moto con rabia y volvió a pista para cerrar una vuelta que le metió en primera fila de parrilla por tercera vez este año.

"Estoy contento, fue una cronometrada extraña. Con la segunda goma estaba rodando bien, pero me encontré varias banderas amarillas. En la caída me descentré un momento y la pifié. Por suerte la moto estaba intacta, me ayudaron los comisarios a arrancarla de nuevo, y vi que me quedaban 40 segundos. Lo intenté todo y salió bien. El podio será difícil, porque los tres primeros van muy rápido, y también Pecco y Franco Morbidelli", cerró el piloto 'local' del Pertamina VR46.