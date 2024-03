Martín: "No pienso en quién será mi rival para llegar al equipo oficial, pienso en conseguirlo"

El de Pramac Ducati fue, seguramente, el piloto más rápido en pista, así o avalan sus seis victorias en las sprint de los sábados, pero todo eso no fue suficiente para superar al campeón en defensa del título, Pecco Bagnaia, que acabó imponiendo su experiencia y calidad.

Pese a la brillantez, Jorge Martín no quiere pensar en la temporada pasada y solo mira hacia adelante.

"Me siento muy contento de volver a estar aquí, la temporada pasada fue muy buena pero eso es el pasado, estamos en el presente y hay que trabajar muy duro. Me siento mejor con la nueva moto, los test fueron bien y la moto se mostró competitiva de inmediato, le falta rodarla un poco, pero estoy centrado, hemos hecho un buen trabajo este invierno y me siento muy preparado, así que vamos a ir a por todas", introdujo Martín en la rueda de prensa oficial previa, en la que compartió escenario con Bagnaia y Marco Bezzecchi.

Rápidamente le preguntaron al madrileño por sus opciones de dar el salto al equipo oficial o si era, como se se ha especulado, algo que ya no ve posible

"Me siento muy contento donde estoy, creo que estoy en el mejor, bueno, no el mejor hora mismo, pero sí en el mejor asiento posible. Me hubiera encantado firmar dos año con el equipo oficial, pero no depende de mi, y creo que (Pramac) es un gran lugar para luchar esta temporada. Ya veremos la próxima", dijo dejando entrever que llegar al garaje rojo sigue siendo su gran objetivo.

Una ambición para la que tendrá una larga lista de rivales de calidad, como Enea Bastianini, Marc Márquez o el propio Bezzecchi, le apuntaron.

"No voy a hablar mucho de esto, no voy a perder tiempo en especular y pensar quién es mi principal oponente para la plaza, solo voy a intentar conseguirla", zanjó el tema.

En lo que sí estuvo de acuerdo Jorge con Pecco, es que Márquez será un contendiente.

"Es muy fuerte y lo vamos a ver enseguida, tiene una moto muy buena y él es Marc Márquez", señaló.

En lo que más brilló Martín el pasado año fue en las sprint, un negociado en el que espera seguir siendo decisivo.

"Hay que ver como van las primeras carrera, no sirve especular, voy a intentar ser igual de competitivo que el año pasado, pero veremos dónde estamos este sábado", fue precavido.

Mientras para Pecco la Ducati GP24 es claramente mejor que la 23, Martín sigue sin ser tan categórico y le preguntaron en qué era realmente mejor.

"Para mi en la frenada y el agarre trasero tengo mejores sensaciones, quizá tenga algunos puntos negativos, no los puedo decir, pero estamos trabajando en ellos", admitió.

"Con la 2023 fui competitivo enseguida porque la 22 no me fue tan bien, con esta me cuesta un poco acostumbrarme al estilo de pilotaje, lo tienes que cambiar un poco para aprovechar algunas partes concretas del circuito, pero en Sepang me di cuenta ya que de es mejor que la 23", concedió.

En la última jornada del test de Qatar, hace unas semanas, Martín terminó sufriendo una fuerte vibración en la parte trasera de la moto, lo que le dejó muy preocupado.

"Si, hicieron una investigación para entender lo que pasaba, pilotaba muy rápido pero en la última simulación tuvimos problemas de rebote, pero no quiero pensar en eso, solo en que lo hayan solucionado y que la moto vaya perfecta mañana", zanjó el de Pramac.