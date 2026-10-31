MotoGP GP de Malasia

Martín: "Lo intenté al máximo, pero seguir supondría que no he aprendido nada del pasado"

Jorge Martín, segundo de la general del Mundial se retiró este sábado del GP de Malasia debido a la fractura en el radio del brazo derecho que sufrió hace una semana en Australia.

Oriol Puigdemont

Editado: 31 oct 2026, 4:26

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Jorge Martín

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sepang (Enviado Especial).- El piloto de Aprilia apenas completó 15 vueltas el viernes y ocho más en el FP2 de este sábado por la mañana en Sepang, antes de tomar la decisión de poner el pie en el suelo y volver de regreso a España, con la idea de seguir recuperándose de la fractura en el radio del brazo derecho, a la altura de la muñeca, que le impide tener la precisión necesaria para frenar la moto.

"Lo intenté al máximo, pero el proceso de curación necesita tiempo, a pesar de que va rápido",, explicó el corredor este mismo sábado, después de las sesiones de clasificación, en las que ya no tomó parte.

"El problema no es el dolor, es la falta de firmeza al frenar", reiteró el corredor, lo que le impide meter la moto en las curvas, perdiendo mucho tiempo y no siendo competitivo en absoluto.

Pese a que salir de Sepang deja al español prácticamente fuera de la lucha por el campeoanto, Martín no quiere arrojar la toalla y seguirá intensificando la rehabilitación. "Mi objetivo es estar listo para Qatar", la próxima semana, indicó.

El madrileño detalló los motivos de su decisión. "Me falta firmeza (en la mano), y si hubiera seguido significaría que no he aprendido nada del pasado", dijo en referencia a las recaídas tras una lesión por querer volver antes de tiempo. "El año pasado pensaba que ya no me iba a volver a subir a una MotoGP, y aquí estoy, luchando por el título", recordó las múltiples lesiones de 2025, su primer año con Aprilia. "No tenía sentido seguir arriesgando con el nivel de eficiencia que mostraba".

Aunque último, Martín hubiera podido salir a la carrera, una decisión que hubiera comprometido su recuperación. "Rodar solo deterioraba el hueso. En Qatar estaré mucho mejor, pero no tenía sentido seguir para forzar las cosas y terminar el último".

El plan del corredor es volar a Madrid y ponerse rápidamente a trabajar.

"Me vuelvo hoy a casa, porque así, mañana puedo comenzar la recuperación. He podido pilotar una MotoGP con una muñeca rota, y hacerlo en Sepang por debajo de los dos minutos. Eso es increíble", recordó. "Si sigo la recuperación a esta velocidad, a lo mejor llego a Qatar y estoy al 80%", quiso mantener viva la llama de un título que hoy podría haberse esfumado definitivamente.

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