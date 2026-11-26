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Martín: "La relación con Aprilia ha sido difícil, pero me ha hecho mejor persona y piloto"

El piloto de Aprilia admite que le gustaría acabar el Mundial como subcampeón, pero que lo más importante ahora es disfrutar el último fin de semana con el equipo italiano y conseguir el título de constructores para la casa de Noale.

Germán Garcia Casanova

Editado: 26 nov 2026, 16:28

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Jorge Martín este jueves en Valencia

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La de Jorge Martín y Aprilia ha sido una historia corta pero intensa, una verdadera montaña rusa que acaba este fin de semana en el Gran Premio de Valencia, donde el español se juega el subcampeonato del mundo con su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, y el equipo, el mundial de constructores.

Este jueves, en la rueda de prensa previa al gran premio, Martín coincidió con Pedro Acosta y Fabio Quartararo, el piloto al que sustituirá en Yamaha y con el que se le vio hablando animadamente antes de la conferencia. Quizá hablando de la que será su equipo y su moto.

"No, no, que va. Eso lo veré el martes, ahora estamos concentrados en este fin de semana que hay que acabar bien", introdujo el español.

"El objetivo es disfrutar de este último fin de semana del año. Creo que ahora el resultado es lo de menos. Soy competitivo como el que más y voy a ir a por todas para intentar ganar. Obviamente es mejor acabar segundo del mundial que tercero, pero a mi no me va a cambiar nada. Sobre todo el objetivo es conseguir el título de constructores para Aprilia", en referencia a la general de fabricantes que lidera la casa de Noale con solo nueve puntos sobre Ducati, que también lo quiere.

"Vamos a ir a por ello, quiero despedirme de Aprilia de la mejor forma, porque creo que me lo merezco después de todo lo que he peleado para llegar hasta aquí, y puede ser un gran momento".

Aunque a muchos se le olvida y algunos, incluso, lo han puesto en duda, no hay que olvidar que, desde el GP de Australia, Martín corre con una fractura en el radio de la mano derecha.

"Llego mejor que en Portimao, creo. Me resentí unos días tras el esfuerzo del pasado fin de semana, hasta ayer estaba mal en general. El esfuerzo fue duro allí. Pero me noto bien y creo que esta pista no es tan física y aguantaré mejor".

Tras un año lesionado y un segundo año muy exitoso, Martín abandonará el equipo de Noale para convertirse en piloto oficial de Yamaha. Para el español, su paso por Aprilia ha sido complicado.

"Ha sido una montaña rusa en general, no solo en la pista, ha sido una relación complicada, pero hemos sabido darle la vuelta. Durante el año, he repetido muchas veces que no hace falta ser amigos, solo trabajar juntos para ganar. Al final la relación ha terminado siendo buena y estoy contento", apuntó.

"Me han dado todas las armas que necesitaba y ellos están agradecidos porque saben que lo he dado todo en la pista, que al final es lo único que se me puede pedir".

"Me voy de Aprilia mucho mejor de cómo llegué. Reforzado y con más confianza en mi mismo, sabiendo de que soy capaz de mucho más de lo que me hubiera podido imaginar en mi vida. Creo que es un momento dulce y quiero acabarlo de la mejor manera".

La conclusión es que ahora, cuando se mira en el espejo, Martín está orgulloso de sí mismo.

"No soy de mirarme en el espejo ni hablarme, pero estoy muy orgulloso, soy una persona muy fuerte, muy dura. Hace un año no creía en mi, tenía muchas dudas y poder transformarlo todo en energía para volver a pelear por el titulo me ha demostrado que lo puedo hacer mil veces más. Voy a ser más fuerte a partir de ahora, voy a confiar más en mi porque creo que soy mejor persona y mejor piloto que hace un año".

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