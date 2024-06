Martín: "No tengo que reivindicar a Pramac, es el mejor equipo del mundo"

Como en todos los fines de semana de la temporada, Jorge Martín logró el acceso directo a la Q2 en un viernes complicado para muchos pilotos en un circuito de altísima velocidad que causó alguna dificultad al líder del campeonato.

"Ha sido un poco como en Barcelona, donde el viernes también me costo un poquito más, pero hemos pasado el corte que es lo importante", subrayó Martín al final del día.

"En ritmo estamos ahí, con los mejores, solo creo que debemos mejorar un poco el time attack", con vistas a la Q2 de este sábado.

El que no falló fue Pecco Bagnaia, que bajó el crono hasta casi el récord de la pole del pasado año. "Ha hecho un gran tiempo, creo que de ritmo estamos bastante parecidos. No he podido ver los papales de Marc Márquez, pero creo que con el blando al principio ha ido muy rápido. Ahora hay que acabar de mirar con qué neumáticos ha trabajado todo el mundo para entender los ritmos de cada uno", señaló.

"El entrenamiento de la mañana no ha ido bien, nada funcionaba, con la goma blanda ha sido difícil, no estaba preocupado porque sabía que con el neumático medio por la tarde todo funcionaria. Me he sentido cómodo".

Después de un jueves muy intenso de noticias y rumores, volver a la moto es un relax para Martín. "Está claro que con la moto disfrutas de forma diferente, prefiero estar en la pista pilotando que estar fuera esquivando balas (preguntas de los medios). Pero hay que aceptarlo, es parte del trabajo y también estoy contento de hacerlo".

Uno de los puntos calientes del jueves fue la negativa absoluta de Marc Márquez de fichar por Pramac, el actual equipo de Martín, al que le pidieron que lo reivindicara.

"No hay nada más que decir, el año pasado fue el mejor equipo del mundo, primero en la clasificación por equipos, con eso está todo dicho. Ahora mismo es el mejor equipo de MotoGP", subrayó.

Martín ha demostrado siempre que es una roca y que no le afectan los rumores ni noticias, sean negativas o positivas, a la hora de dar gas. Sin embargo, en las últimas horas el rumor de que Pramac deje Ducati y se vaya con Yamaha está tomando, cada vez, más fuerza y eso podría acabar afectando a los miembros de Pramac cuando faltan muchas carreras aún para acabar el año. Una situación que a la que Martín no dio crédito.

"Esta misma mañana Gio (Borsoi) ha dicho que el equipo va a seguir con Ducati el año que viene, pregúntale a él. Estos rumores no van a afectar a nadie, al equipo le da igual trabajar con una Ducati, una Yamaha o una Kawasaki", dijo.

Y cuando le preguntaron quién perdía más, si Pramac o Márquez en esta situación, Martín se desmarcó pidiendo que "se lo preguntéis a él".