Martín: "Me siento bien, ahora hay que ver cómo responde mi cuerpo a dos días de test"

Aprilia contará por primera vez en esta pretemporada con su pareja de pilotos titulares para afrontar el segundo y último test oficial, que arranca este sábado en Buriram. Esta mañana, el equipo informaba de que "Jorge Martín fue evaluado recientemente por la delegación médica de MotoGP y recibió el alta para competir", tal y como se esperaba.

"Me siento bien, mucho mejor", explicó el corredor, que pasó la última prueba médica en el mismo circuito a las dos de la tarde hora local.

"La semana pasada ya estuve pilotando en España y me sentía bien. Parece que no me he olvidado de conducir una moto", bromeó. "Ahora, a ver cómo reacciona mi cuerpo pilotando una MotoGP después de dos días de test", añadió con inquietud. "En cualquier caso creo que es uno de los mejores circuitos para empezar, porque no es muy físico y me vendrá muy bien para ponerme en forma", en referencia al Chang International de Buriram.

Jorge Martín se operó, por segunda vez, tras acabar la temporada de viejas lesiones en la mano y el hombro, de las que, sobre el papel, está ya recuperado al cien por cien.

"Sí, quizá al 90 por cien. Los huesos ya están curados completamente. Pero creo que en cuanto a movilidad y fuerza todavía me falta un poco", avisó.

La noticia: MotoGP Jorge Martín recibe el apto médico para subirse a la MotoGP en el test de Tailandia

"Pero esto es secundario. Lo importante era llegar curado al 100 por cien. Así que ahora mis huesos están bien y puedo empezar a darlo todo", continuó el madrileño este viernes en la sala de prensa del trazado tailandés.

De cara a los ensayos, Martín tratará de recuperar la forma, pero también intentará ayudar en el desarrollo de la RS GP26. "Tengo algunas cosas que probar, pero no tantas como Marco (Bezzecchi). Sería una locura reaparecer sobre una MotoGP y empezar a probar piezas. También es poco útil para la fábrica. Así que, tanto para mí como para Aprilia, lo importante es dar vueltas y acostumbrarse a la nueva sensación y a lo nuevo que ya está empezando a funcionar".

Curiosidad por el Circuito de Adelaida

También fue interrogado Martín por la noticia de la semana, el final de las carreras en Phillip Island y la llegada de un circuito urbano en Adelaida.

"Es una pena perder, en mi opinión, el mejor circuito de todos los del calendarios. Es mi favorito. Me sabe mal, pero también es muy interesante conocer una nueva ciudad, un nuevo circuito, tengo curiosidad", apuntó. "Siempre disfruto pilotando en circuitos nuevos porque siempre soy rápido al principio. Así que será interesante. A ver cómo evoluciona este proyecto. Pero siempre es un placer correr en sitios nuevos".

MotoGP ha demostrado, con la maniobra de Phillip Island, que ningún circuito, por más icónico que sea, está a salvo si no cumple con el estándar mínimo para MotoGP, y el español señaló qué trazado le molestaría que saliera del calendario.

"Quizás te diría Lombok. Me encanta el lugar", en referencia a Mandalika y el GP de Indonesia. "Me encanta ir allí y la experiencia de todos los fines de semana de carreras. Estar allí con el sol y además la pista es fantástica. Así que creo que si lo eliminan me enfadaría muchísimo", dijo entre risas.

Jorge Martín no se sube a la MotoGP de Aprilia Racing Team desde el test de Valencia del mes de noviembre Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Por último, le preguntaron a Martín por el mercado de pilotos y su futuro, por más que el español tiene sellado su fichaje por Yamaha para 2027.

"Nada que decir. Seguro que hay gente de mi equipo trabajando en mi futuro. A ver", se mostró críptico.

"Todo se acerca rapidísimo. Pero no es por los pilotos. Es porque cuando alguien mueve el tablero, todo empieza a moverse. Así que está yendo todo bastante rápido. Pero sabremos cuándo es el momento de moverse", zanjó el de San Sebastian de los Reyes.