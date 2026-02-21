Martín: "Es el primer día que siento la moto como la mía"
Jorge Martín reaparece este fin de semana al manillar de la Aprilia tras pasar nuevamente hasta dos veces por el quirófano. El español aseguró que nunca había sentido tan bien la moto.
Foto de: Steve Wobser - Getty Images
Buriram (Enviado Especial).- El corredor español no pudo tomar parte en los test oficiales de pretemporada de Sepang hace algo más de dos semanas, por prescripción médica tras pasar por el quirófano a finales del pasado mes de noviembre, lo que le ha mantenido de baja hasta ahora.
Declarado apto este viernes por los médicos de MotoGP, Jorge Martín pudo salir a rodar este sábado en la primera jornada de los dos días de test que cerrarán la pretemporada en el Chang International Circuit de Buriram, en Tailandia.
"Me sentí bien ya de entrada", explicó Martín a mitad de la sesión, momento en que mucho pilotos se tomaron un descanso ante el imponente calor que reina en el circuito. "La moto funcionó desde el primer momento", añadió el español.
Martín completó 39 vueltas en la sesión de la mañana, logrando parar el crono en 1.29.813 en su giro 26, a solo 0.135 de la referencia de la matinal, el italiano Pecco Bagnaia (1.29.678).
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images
El corredor de Aprilia, que no sufrió ningún percance en esta primera sesión, destacó el trabajo realizado por el fabricante durante el invierno.
"El trabajo que han hecho en la moto este invierno y en el test de Sepang ha sido fantástico. Ya conduzco de forma mucho más natural; es el primer día que siento la moto como la mía", sentenció el madrileño.
Pese a esos avances, Martín aseguro que la RC GP26 que está pilotando en Buriram "no es muy distinta a la que probé en Valencia", en referencia al test de pretemporada del pasado mes de noviembre.
Buenas sensaciones con las lesiones
Martín recibió ayer mismo el apto de los médicos para pilotar, pero ya había hecho algo de moto de calle la semana anterior. El temor del corredor era ver cómo reaccionaba su cuerpo ante la potencia y las inercias de la MotoGP.
"Físicamente me he sentido bien. Con la mano he sufrido un poco de dolor al principio, pero luego se ha calentado y ha ido muy bien. Me siento mucho mejor que en Valencia, por ejemplo. Y la clavícula está muy bien, no me duele. Solo tengo que muscular un poco", fue su diagnóstico.
Sobre las pruebas y cambios en la moto para acomodarla a sus preferencia, Martín de momento se ciñe al plan del fabricante de Noale. "Aprilia me dice qué moto tengo que pilotar, y yo creo en la fábrica al 100%", zanjó el campeón de 2024.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
