Martín se suma a la fiesta en Austria con una pole explosiva

Spielberg (Enviado Especial).- A pesar de los problemas en el antebrazo derecho que le condicionaron el domingo pasado, en Misano, el madrileño se sacó de la manga dos vueltas de vértigo en su última tentativa, y en dos fogonazos se aseguró el poder arrancar desde la cabecera de la parrilla. Jorge Martín, que sigue como colíder del Mundial empatado con Marc Márquez, se quedó a dos décimas del récord absoluto de la pista, que posee él mismo desde 2024. Esta es la 23ª pole de Martín en la categoría de las motos pesadas, una cifra que le permite empatar en ese parámetro con Max Biaggi.

A su lado, en la primera línea, saldrá Márquez, mucho más contento que en la jornada previa y que, según parece, ha dado un paso adelante junto a Ducati. Pedro Acosta, el más rápido el viernes, comenzará el tercero, y sigue siendo uno de los favoritos a llevarse el triunfo, que sería el primero para él en MotoGP.

La segunda fila la encabezará Marco Bezzecchi (cuarto), cuyo mejor giro le dejó a dos décimas y media de su compañero de equipo; mientras que la quinta plaza la ocupará Ai Ogura, que no parece rodar nada limitado, a pesar de haber tenido que operarse de la muñeca hace tres semanas. Alex Márquez se colocará el sexto, después de sufrir una caída en su última intentona, al encarar el primer viraje del trazado.

Pecco Bagnaia dio un último golpe de riñón después de llegar desde la primera criba de la cronometrada (Q1) y formará el séptimo, al lado de Fabio Di Giannantonio (octavo) y de Fabio Quartararo (noveno), que sacó aquello que no tiene la Yamaha. Johann Zarco, que también pasó por la repesca, cerrará el top ten, por delante de Brad Binder y Fermín Aldeguer, que cerrarán la cuarta fila.

Fernández se enreda en la Q1

Curiosamente, Zarco y Bagnaia pasaron a la Q2 desde la Q1 clavando el mismo tiempo (1.28.753) logrando el francés el primer sitio por tener una segunda mejor vuelta. Sin embargo, el segundo puesto del italiano no acabó peligrando, ya que Raúl Fernández, que había sido el más rápido con el primer neumático, tuvo problemas con los discos de freno, que están siendo un dolor de cabeza para todos los pilotos en este circuito tan exigente para parar la moto. El de Trackhouse acabó tercero y saldrá 13º en parrilla en las dos carreras del fin de semana, una posición que hipoteca completamente su fin de semana.

Pol Espargaró acabó cuarto y saldrá 14º en parrilla, por delante de Luca Marini, Diogo Moreira, Enea Bastianini y el probador de Honda Takaaki Nakagami, que sustituye a Joan Mir y fue más rápido que Franco Morbidelli con la Ducati de VR46, y las Yamaha de Alex Rins, Jack Miller y el turco Toprak Razgatlioglu, totalmente desquiciado en este tramo de la temporada por su falta de comptitividad.