Martín: "Espero tener el extra que necesitamos para poder ganar la carrera"

Sepang.- Cuarta pole de la temporada y segunda consecutiva en solo una semana, tras la de Australia el pasado sábado, para un Jorge Martín que se ha convertido en el piloto más fuerte de la parrilla a una vuelta, como dejó claro en la clasificación del Gran Premio de Malasia, en el que, por dos veces, bajó del récord de 2019, en poder de Fabio Quartararo, siendo el primer y, de momento, único piloto que ha bajado del 1.58 en este circuito, estableciendo un nuevo récord de la pole con 1.57.790.

Teniendo claro ya que, a una vuelta, Martín es prácticamente imbatible cuando tiene la moto a punto, ahora el madrileño quiere plasmar su pilotaje en carrera y conseguir su tan ansiada segunda victoria en la clase reina, que sería la primera de esta temporada.

"La verdad es que pensaba que me valdría la primera vuelta", reconoció Martín, que con su primer neumático ya bajó del récord para girar en 1.58.645.

"Hacer estrategia en clasificación es complicado, tenía muchos pilotos detrás, pero al final he tirado y me ha salido una muy buena segunda vuelta", explicaba su tiempo de récord.

"Pero también estoy bien de ritmo después del FP4 y a ver si mañana podemos hacer una buena carrera".

Pese a volar con el mejor tiempo nunca visto en este circuito, Martín se guardó un poco de margen.

"En la primera vuelta cometí algún pequeño error, en la segunda ya no hice ningún fallo, pero me dejé un ligerísimo margen en algunas curvas, pero no va de 20 milésimas, ha sido una muy buena vuelta", insistió.

Martín esta contento con sus poles, pero lo que quiere ya es ganar una carrera y con Pecco Bagnaia saliendo tan retrasado en parrilla cree que tiene una buena oportunidad para colocarse primero y tratar de escaparse, aunque Enea Bastianini, que sale segundo, seguro que no se lo pone fácil.

"Tenemos potencial para hacer una vuelta muy rápida, pero de lo que más contento estoy es del ritmo de carrera, eso es lo más importante, estoy mucho más fuerte que en otros fines de semana

A ver si por fin cuadramos una buena salida, podemos gestionar bien y tener ese extra que necesitamos para ganar una carrera", argumentó.

"Llevamos ya algunas carreras con un buen ritmo, vamos a intentar cuadrarlo todo mañana, habrá que gestionar mucho las gomas y el físico, la carrera será rápida, no creo que haya pelea hasta el final como en Australia, para mi será importante tratar de liderar y lograr imponer el ritmo que tenemos para abrir un poco de hueco", dejando claro que sus opciones pasan por escaparse desde las primeras vueltas.

