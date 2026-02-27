Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen: "No creo que en Australia estemos luchando por la victoria"

Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Fórmula 1
GP de Australia
Horarios del GP de Australia de F1 y cómo verlo: ¡empieza 2026!

Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

MotoGP
GP de Tailandia
Los comisarios de MotoGP aplican la primera sanción de 2026 en Tailandia

Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

MotoGP
GP de Tailandia
Viñales: "Sufro en cada metro de esta pista y tenemos que entender el por qué"

Alex Márquez: "Si no podemos ser más rápidos que Bezzecchi, tendremos 21 carreras más para intentarlo"

MotoGP
GP de Tailandia
Alex Márquez: "Si no podemos ser más rápidos que Bezzecchi, tendremos 21 carreras más para intentarlo"

Bagnaia asume su culpa en Tailandia: "No he trabajado bien, tenía demasiada prisa"

MotoGP
GP de Tailandia
Bagnaia asume su culpa en Tailandia: "No he trabajado bien, tenía demasiada prisa"

Martín: "Aún estoy pilotando la moto de Bezzecchi y yo no soy él; eso me penaliza"

MotoGP
GP de Tailandia
Martín: "Aún estoy pilotando la moto de Bezzecchi y yo no soy él; eso me penaliza"

Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar

Fórmula 1
Honda F1 explica su problema principal en el Aston Martin y cuándo espera mejorar
Declaraciones
MotoGP GP de Tailandia

Martín: "Aún estoy pilotando la moto de Bezzecchi y yo no soy él; eso me penaliza"

Jorge Martín entró con buen pie en la temporada 2026, logrando acabar quinto en la hoja de tiempos al final del día, logrando de este modo clasificarse directamente para la Q2.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Buriram (Enviado Especial).- En su segunda temporada con Aprilia, Jorge Martín logró completar una excelente primera jornada del Gran Premio de Tailandia, el primero del curso, lo que supone una enorme diferencia con el pasado año, cuando el campeón de 2024 fue completamente arrasado por las lesiones.

Martín, que en el test del pasado fin de semana logró un mejor tiempo de 1.29.314, mantuvo sus prestaciones este viernes, al concluir tercero en el FP1 de la mañana (1.29.551) y ser el quinto más rápido en la Práctica (1.29.229) para asegurarse pasar directamente a la Q2 y ahorrarse la tensión de tener que clasificarse en la Q1.

"Estoy muy contento", admitió Martín al final del día, aunque quiso quitarle hierro a la situación inmediatamente. Sí estoy contento, pero no hice nada que no hiciera ya en el test de la semana pasada".

Martín protagonizó la primera caída de la temporada de MotoGP, pero lo hizo en la curva 12, uno de los puntos más lentos del circuito, y ya se vio en las imágenes que no había ninguna consecuencia física. "La caída ha sido un buen test para el hombro, porque, hasta que no te caes, te queda la duda de ver si se va a descolocar algo".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, con los rastros de la caída en su brazo derecho

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, con los rastros de la caída en su brazo derecho

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La sesión de la mañana fue para mí, y por la tarde las condiciones se complicaron. Pero pude hacer un buen tiempo", explicó.

"De ritmo, Bezzecchi está a otro nivel, pero yo creo que estoy entre los cinco primeros", añadió el corredor madrileño.

Martín explicó que el primer objetivo del fin de semana se había cumplido. "Mi objetivo era meterme en la Q2 directamente, porque en el test fui rápido", una clasificación que no llegó hasta los últimos compases, ya que en el ataque al tiempo, con la lluvia amenazando, el español se cayó del top 10. "Está claro que entonces llegan los nervios, porque te ves competitivo, pero tenemos margen de mejora, me siento cada vez mejor en la moto, aunque Marco está todavía lejos", admite.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tras perderse casi toda la temporada pasada por las lesiones, además del primer test de este año en Sepang, Martín aún no ha podido hacerse una moto a su gusto.

"Aún estoy pilotando la moto de Marco, y yo no soy Marco. Eso me penaliza tanto a una vuelta y en tandas largas", valora.

Martín tuvo que operarse en noviembre de la mano izquierda y el hombro derecho, por segunda vez, para corregir las primeras intervenciones, que no salieron bien, un proceso que sigue abierto.

"Físicamente estoy bien, aunque al final de la sesión la mano se me ha inflamado un poco más", dijo con cierta preocupación.

Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Luca Marini, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jack Miller, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Michele Pirro, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Joan Mir, Honda HRC

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Alex Márquez, Gresini Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Davide Brivio, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marc Márquez, Ducati Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Di Giannantonio, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Franco Morbidelli, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Moto Aprilia Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Francesco Bagnaia, equipo Ducati

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Fabio Di Giannantonio, equipo VR46 Racing

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Galería: las fotos del primer viernes de MotoGP 2026, del GP de Tailandia
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing