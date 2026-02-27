Buriram (Enviado Especial).- En su segunda temporada con Aprilia, Jorge Martín logró completar una excelente primera jornada del Gran Premio de Tailandia, el primero del curso, lo que supone una enorme diferencia con el pasado año, cuando el campeón de 2024 fue completamente arrasado por las lesiones.

Martín, que en el test del pasado fin de semana logró un mejor tiempo de 1.29.314, mantuvo sus prestaciones este viernes, al concluir tercero en el FP1 de la mañana (1.29.551) y ser el quinto más rápido en la Práctica (1.29.229) para asegurarse pasar directamente a la Q2 y ahorrarse la tensión de tener que clasificarse en la Q1.

"Estoy muy contento", admitió Martín al final del día, aunque quiso quitarle hierro a la situación inmediatamente. Sí estoy contento, pero no hice nada que no hiciera ya en el test de la semana pasada".

Martín protagonizó la primera caída de la temporada de MotoGP, pero lo hizo en la curva 12, uno de los puntos más lentos del circuito, y ya se vio en las imágenes que no había ninguna consecuencia física. "La caída ha sido un buen test para el hombro, porque, hasta que no te caes, te queda la duda de ver si se va a descolocar algo".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, con los rastros de la caída en su brazo derecho Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"La sesión de la mañana fue para mí, y por la tarde las condiciones se complicaron. Pero pude hacer un buen tiempo", explicó.

"De ritmo, Bezzecchi está a otro nivel, pero yo creo que estoy entre los cinco primeros", añadió el corredor madrileño.

Martín explicó que el primer objetivo del fin de semana se había cumplido. "Mi objetivo era meterme en la Q2 directamente, porque en el test fui rápido", una clasificación que no llegó hasta los últimos compases, ya que en el ataque al tiempo, con la lluvia amenazando, el español se cayó del top 10. "Está claro que entonces llegan los nervios, porque te ves competitivo, pero tenemos margen de mejora, me siento cada vez mejor en la moto, aunque Marco está todavía lejos", admite.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Tras perderse casi toda la temporada pasada por las lesiones, además del primer test de este año en Sepang, Martín aún no ha podido hacerse una moto a su gusto.

"Aún estoy pilotando la moto de Marco, y yo no soy Marco. Eso me penaliza tanto a una vuelta y en tandas largas", valora.

Martín tuvo que operarse en noviembre de la mano izquierda y el hombro derecho, por segunda vez, para corregir las primeras intervenciones, que no salieron bien, un proceso que sigue abierto.

"Físicamente estoy bien, aunque al final de la sesión la mano se me ha inflamado un poco más", dijo con cierta preocupación.