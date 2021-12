Martín: "Parecía que iba a ser mi peor temporada y acabó siendo la mejor"

Jorge Martín sorprendió al paddock cuando hizo la pole y subió al podio en su segunda carrera en MotoGP en el Gran Premio de Doha en abril, pero en la siguiente cita en Portugal sufrió un espeluznante accidente durante el FP3.

El madrileño sufrió múltiples fracturas y tuvo que pasar por quirófano, perdiéndose cuatro carreras y arrastrando molestias en la muñeca durante gran parte del año.

Sin embargo, el joven de Pramac ganó el GP de Estiria partiendo también desde la pole, y terminó el año en la novena posición del campeonato, con una Ducati oficial.

"Bueno, ha sido una temporada muy bonita, una temporada muy larga para mí, con muchos altibajos", dijo Martin cuando Motorsport.com le pidió que analizara su año de debut en MotoGP.

"Creo que ha sido la mejor y la peor temporada a la vez. Con la lesión parecía que iba a ser la peor de mi carrera, pero finalmente fue la mejor, por lo que pasé un momento realmente malo y luego volví con una victoria, podios, poles, siempre luchando por los cinco primeros cuando terminaba las carreras".

"Creo que somos fuertes, hemos hecho un gran trabajo y estamos preparados para la próxima temporada".

Jorge Martin, Pramac Racing

El de San Sebastián de los Reyes desvela que uno de sus mayores problemas esta temporada fue el gran volumen de información sobre la moto que tenía que intentar transmitir al equipo cada vez que volvía a su box durante cada sesión. También señaló que la gestión de los neumáticos Michelin fue lo más difícil de entender en su paso a MotoGP.

"El proceso de aprendizaje ha ido muy bien", comentó. "Creo que todavía estoy aprendiendo mucho. En cada carrera intento entender cosas nuevas. He mejorado también el método de cómo hablo con el equipo".

"Es difícil porque cada vez que paro en el box intento entender demasiada información y no es fácil transmitir todo eso al equipo. Tal vez termino el día y antes de la cena me acuerdo de algo como 'oh, en esta curva tenemos que cambiar esto'. Así que no es fácil, es mucha información y es difícil hablarlo directamente después del entrenamiento. Pero cada fin de semana estoy mejor con los mapas [de motor], con el freno motor, con la potencia, estoy mejorando mucho en lo que quiero".

"Creo que lo más difícil este año ha sido entender los neumáticos, porque todavía me cuesta gestionarlos. Intenté empezar las últimas carreras un poco más despacio, pero seguí sin hacer funcionar bien los neumáticos. Así que tenemos que entender esto y ver cómo podemos mejorar para el próximo año", remacha.

2002 - Daijiro Kato 1 / 20 Foto de: Richard Sloop 2003 - Nicky Hayden, Repsol Honda Team 2 / 20 Foto de: Repsol Media 2004 - Ruben Xaus 3 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005 - Toni Elias 4 / 20 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Dani Pedrosa 5 / 20 Foto de: Repsol Media 2007 - Sylvain Guintoli 6 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing 7 / 20 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Mika Kallio, Pramac Racing 8 / 20 Foto de: Pramac Racing 2010 - Ben Spies, Monster Yamaha Tech 3 9 / 20 Foto de: Bridgestone Corporation 2011 - Cal Crutchlow, Monster Yamaha Tech 3 10 / 20 Foto de: Tech 3 2012 - Stefan Bradl, LCR Honda MotoGP 11 / 20 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2013 - Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 20 Foto de: Repsol Media 2014 - Pol Espargaró, Monster Yamaha Tech 3 13 / 20 Foto de: Bridgestone Corporation 2015 - Maverick Viñales, Team Suzuki MotoGP 14 / 20 Foto de: Suzuki MotoGP 2016 - Tito Rabat, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 15 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Johann Zarco, Monster Yamaha Tech 3 16 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Franco Morbidelli, Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 17 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 18 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020 - Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2021 - Jorge Martin, Pramac Racing 20 / 20 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images