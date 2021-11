Martín afirma que tras caerse en Portimao estuvo "a punto de dejar de correr”

El sábado del Gran Premio de Portugal, la tercera carrera de la temporada celebrada del 16 al 18 del pasado abril, no se le olvidará fácilmente a Jorge Martín, que llegaba a Portimao tras asombrar al mundo con la pole y su primer podio (3º) en el Gran Premio de Doha, el segundo para él tras su salto a la clase mayor.

Sin embargo, Martín sufrió una terrorífica caída en el FP3 y quedó postrado en la escapatoria de arena, tras un fortísimo revolcón. Hasta siete fracturas encontraron en las exploraciones que le realizaron al madrileño, que finalmente pasó por el quirófano para subsanar tres de ellas, y tuvo que afrontar un periodo de recuperación para conseguir una recuperación que a día de hoy aún le ha dejado secuelas.

Comisarios y el equipo médico atienden a Jorge Martin, Pramac Racing tras su caída en Portimao 1 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Comisarios y el equipo médico atienden a Jorge Martin, Pramac Racing tras su caída en Portimao 2 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Comisarios y el equipo médico atienden a Jorge Martin, Pramac Racing tras su caída en Portimao 3 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Jorge Martin, Pramac Racing, tras la caída 4 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Jorge Martin, Pramac Racing, tras la caída 5 / 5 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"El accidente en Portimao me cambió la vida, porque no sabía si iba a poder volver a pilotar", dijo Martín este jueves, menos de seis meses después de aquella caída.

"Y me pudo cambiar la vida tanto en lo psicológico como en lo físico. En lo psicológico porque estuve a punto de dejar de correr; me lo llegué a plantear. Y en lo físico porque me hice mucho daño en la mano del gas y el freno, y no sabía si iba a poder pilotar igual”, explicó el de Ducati.

La segunda cita de Portimao, que se celebra este fin de semana, se incluyó en el calendario a mitad de curso, cuando se confirmaron las cancelaciones de Sepang y Tailandia.

"Cuando me dijeron que íbamos a volver a Portimao, pues me dio un poco de miedo. Le dije a mi equipo que iba a dar positivo por coronavirus", comentó medio en broma, medio en serio.

Con dos carreras por delante, Martín aspira a ser el mejor debutante del año, pelea en la que Enea Bastianini le ha cogido una ligera delantera.

"Este fin de semana no pienso en el novato del año. Bastante estoy haciendo ya en la situación en la que estoy, en un circuito como este".

Por último, Martín ha introducido modificaciones en a moto para aliviar la pierna.

"Hemos cambiado una serie de cosas en la moto, añadiendo un poco de goma para relajar las piernas, sobre todo en las frenadas", zanjó el de San Sebastian de los Reyes.