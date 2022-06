Martín: "Me esperaba más de la Q2, salir octavo nos perjudica"

Cargar el reproductor de audio

Acostumbrado a luchar por las poles o la primera fila de parrilla, el piloto de Pramac-Ducati no pudo aprovechar su velocidad a una vuelta en la clasificación del Gran Premio de Alemania de MotoGP, por lo que deberá salir octavo, desde el centro de la tercera fila de la parrilla.

“Me he visto bien, pero me esperaba un poco más de la Q2, salir octavo la verdad es que nos perjudica de cara al podio, que es a lo que aspiramos”, explicó Jorge Martín.

Sin embargo, Jorge considera que el de Sachsenring es un circuito peculiar que admite variaciones.

“Habrá que ver, es una carrera muy larga (30 vueltas) en la que hay que gestionar muy bien los neumático, es un tipo de carrera que generalmente se me dan bien”, añadió.

El de Ducati es consciente, sin embargo, de que la salida será determinante.

“Todo dependerá de la salida y de las primeras vueltas, vamos a intentar progresar. Creo que es una carrera tan larga que al final cada uno irá un poco a su ritmo y nos iremos posicionando”.

A nivel de ritmo, el madrileño se ve cerca de Pecco Bagnaia, pero espera poder dar un paso adelante en el warm up de la mañana.

“Tenemos que acabar de encontrar algo mañana porque nos falta un poco respecto a Pecco, aunque no tanto, dos o tres décimas, así si logramos mejorar eso creo que podemos aspirar al podio”, reiteró.

El domino de Ducati en los entrenamientos, con hasta seis motos en el top 10 del viernes, se quebró este sábado, cuando Fabio Quartararo dominó el FP4 y se coló segundo en parrilla, con la Aprilia de Aleix Espargaró cuarta.

“Esta pista depende mucho del estilo y del piloto más que de la moto, la fuerza de la Ducati es la potencia y aquí no la puedes utilizar, así que se igualan un poco las fuerzas”.

Por último, Martín reconoció que seguía con molestias en la mano derecha que se operó el lunes de la pasada semana.

“Me molesta, he tomado medicamentos pero me duele, así que en las últimas vueltas sufriré, pero a eso hemos venido así que no toca otra que dar gas”, zanjó el chico de San Sebastián de los Reyes.

