Martín: "No hay órdenes de equipo, yo voy a la mía y a hacerlo lo mejor posible"

El dominio de las Ducati en el Red Bull Ring se ha plasmado colocando a cinco motos en las seis primeras posiciones, terminando el español cuarto, con el serio inconveniente de que su rival directo en la lucha por acceder al equipo oficial, Enea Bastianini, saldrá desde la pole.

"La verdad es que está funcionando bien la moto en este circuito, personalmente no me encuentro del todo cómodo y estoy salvando un poco los muebles, pero salimos cuartos en parrilla, muy cerca de la primera fila", valoró Jorge Martín cuando le preguntaron por el dominio de las motos italianas en este trazado.

"El ritmo es bueno para mañana en la carrera, creo que estamos todos muy cerca en ese sentido. Dependerá mucho de la gestión de los neumáticos para llegar bien al final", añadió el de Pramac.

Son muchos los pilotos Ducati que están delante y todos, a priori, con opciones a la victoria, pero ahora mismo solo uno parece tener opciones de luchar por el título, Pecco Bagnaia, que de alguna manera pedía auxilio al fabricante este sábado en Austria.

Le preguntaron a Martín si se han sugerido órdenes de equipo para ayudar al italiano.

"No, yo voy a la mía, tengo que hacer un buen trabajo y lo haré lo mejor que pueda independientemente de si él está ahí o no está", dejo claro

La lucha particular de Martín, además de consigo mismo, es con Bastianini, con quien se juega una plaza en el equipo oficial en 2023. El de Gresini saldrá en pole.

"Ese tema es algo en lo que ya no quiero pensar, llevo todo el año pensando en esta pequeña batalla y ya estoy cansado. Solo quiero hacerlo lo mejor posible y pilotar lo más rápido que pueda", señaló.

Pese a salir cinco Ducati entre los seis primeros, ahí en medio resiste el galo Fabio Quartararo, que partirá quinto en parrilla rodeado de motos italianas.

"Le veo bien a Fabio, frena muy tarde y será un piloto difícil para la carrera. Tenemos un extra de potencia que quizá le haga sufrir, personalmente espero ir hacia adelante, no para atrás".

Pese a admitir que la moto va bien en esta pista, Martín quiso dar valor al trabajo de los pilotos.

"No creo que sea un tema de Ducati, Suzuki o Yamaha. Está claro que los pilotos que estamos delante en este circuito siempre hemos sido competitivos aquí, yo creo que es más un tema de pilotos, y más hoy en día que todas las motos son tan parejas. No es un tema de Ducati en este circuito, somos cuatro pilotos fuertes que estamos delante de una Yamaha", reivindicó.

Otro punto caliente del fin de semana es si la nueva chicane favorece más a la Ducati o a la Yamaha.

"Yo creo que no afecta, en el T1 he sido de los más rápidos durante todo el fin de semana, así que particularmente te diría que a mi me favorece".

Por último, le pidieron a Martín que diera un favorito para la carrera de este domingo en el Red Bull Ring.

"Difícil decirlo, ahora mismo Bastianini es el máximo favorito porque ha hecho la pole, pero te diría que los siete primeros tenemos ritmo para ganar", zanjó el madrileño.

