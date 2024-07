Martín: "Esperaba una primera línea, pero no hacer la pole"

El español salió a pista el primero, tanto que se encontró con el pitlane cerrado. Pero tras dos vueltas de colocación, en la tercera explotó el crono (1.19.423) batiendo el récord que había establecido el día anterior Maveric Viñales.

Jorge Martín esperaba al de Aprilia en la batalla, y de hecho creía que el catalán era el favorito para la pole, pero una caída de Mack arruinó su crono y el de otros pilotos por las banderas amarillas en la parte final de la sesión.

"Venía muy cómodo en el primer intento. Salí demasiado pronto y me pasaron en el semáforo", explicó Martín. "Estamos sufriendo un poco con la goma delantera, porque la blanda trasera empuja mucho. Estamos fuertes y estoy contento. Esperaba meterme en la primera línea, pero no hacer la pole", confesó. "El neumático duro delantero es muy blando para esta pista. El neumático delantero sufre mucho".

"Por una parte, que no haya otras Ducati a mi alrededor no ayuda mucho porque no puedo mirar los datos, pero siempre es plato de buen gusto. En cuanto a ritmo, Pecco sigue teniendo el mejor", advirtió en referencia a Pecco Bagnaia, que saldrá cuarto.

Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Miguel Oliveira, aprovechó la coyuntura para escalar hasta la segunda posición de la parrilla.

"Nuestro objetivo era pelear por esta primera línea. En este circuito tan corto es importante porque no es fácil adelantar. Ahora toca afinar unos detalles para la carrera, y a por ello", dijo el luso.

"La dinámica de la carrera dependerá mucho de cómo vaya la salida y la primera vuelta lanzada. Tenemos buen ritmo. Es verdad que en las últimas vueltas de la sprint la goma caerá. No me preocupo, porque este fin de semana soy un outsider, así que el único que puede meterse en medio soy yo mismo", zanjó Miguel, hasta ahora con un P11 en Mugello como mejor posición.

Por último, Raúl Fernández, que ya lideró la Q1, llegó a estar primero en la Q2, pero acabó siendo relegado al tercer puesto.

"Pasé de la Q1 a la Q2. Estoy muy contento porque el equipo está trabajando mucho para rebajar cada vez más la diferencia respecto de Ducati. Parece que el modelo nuevo de Aprilia, sobre todo en la parte final del circuito, marca un poco la diferencia. Hay que disfrutar este año, este momento. No voy con un objetivo. Si llega, llegará", dijo sobre sus aspiraciones en la carrera.