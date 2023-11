Martín, contra la norma de presión: "No se ven carreras de verdad"

Víctima de una caída en la clasificación y segundo en la parrilla de salida por detrás de Pecco Bagnaia, Jorge Martín saldó el sábado, a pesar de todo, con buenas sensaciones, al hacerse con la segunda plaza en la sprint por delante de su rival por el título y por detrás de Alex Márquez. La carrera del piloto del Pramac no empezó de la mejor manera, ya que Márquez y Enea Bastianini le adelantaron al apagarse el semáforo.

"La salida no ha sido la mejor, pero creo que ha sido más por la frenada que por la salida", explicó el de San Sebastián de los Reyes. "He frenado demasiado pronto para intentar ser prudente, pero me he colocado cuarto en la primera vuelta. Tendremos que hacerlo mejor mañana".

Martín acabó arrebatándole la tercera plaza a Bastianini antes del final de la primera vuelta y al principio se mostró menos competitivo que los dos líderes. Estaba pagando la decisión de Pramac de comenzar con la presión bastante alta en el neumático delantero, ya que el equipo no preveía que se encontraría con tráfico, lo que aumenta aún más la presión de la goma.

"En la salida, mi presión delantera era una locura, muy alta, porque esperábamos ser primeros o segundos y era cuarto, así que todo se complicó mucho. Cuando me acostumbré a eso, a pilotar de otra manera, pude alcanzar a Pecco".

Esta norma sobre la presión mínima de los neumáticos, impuesta desde Silverstone, molesta a toda la parrilla de MotoGP, y Martín se encuentra en una situación muy delicada ya que, tras haber recibido una advertencia en Buriram por haber pasado más de la mitad de la carrera con una presión demasiado baja, será penalizado con tres segundos extra si vuelve a infringir el reglamento. Como consecuencia, tiene que asegurarse de tener una presión suficientemente alta en todo momento y considera que las carreras se ven arruinadas por este elemento.

"Es una pena no poder conducir al 100% por culpa de esta norma. No sé cómo decirlo, pero creo que tienen que entender un poco nuestra opinión y reducir [la influencia del reglamento] porque al final no se ven carreras de verdad, sino carreras técnicas. Si mi ingeniero pone la presión equivocada, no puedo atacar, no puedo mostrar mi potencial".

"Este año es así, pero creo que el año que viene, a la primera [infracción] estaremos fuera de carrera. Están destruyendo un poco el estilo de las carreras porque el año que viene va a ser un auténtico desastre".

Martín se las arregló para hacer frente a esta variable, sin embargo, y la carrera dio un vuelco en la sexta vuelta, cuando él y Márquez pasaron a Bagnaia. El español intentó seguir el ritmo del nuevo líder antes de darse cuenta rápidamente de que no iba a poder hacerlo, pero se alegró de haber abierto un hueco sobre Bagnaia, que le permitió recuperarle dos puntos.

"Ha sido complicado porque veía que [Márquez] estaba [a] medio segundo, era demasiado para remontar. Alex tenía una velocidad increíble hoy, ni siquiera podía seguirle. Cuando se ha peleado [con Bagnaia], he vuelto sobre Pecco y he intentado la maniobra. Ha ido bien, pero después he intentado volver a por Alex y era demasiado rápido. Lo importante es que éramos más rápidos que Pecco. Pensaba que se iba a quedar muy cerca de mí y no ha sido así. Estoy contento con eso. A ver si mañana también podemos ampliar la diferencia".

Martín había tomado brevemente la delantera a Márquez en la tercera vuelta y pensó que sería el piloto más fuerte el sábado, pero el piloto de Gresini Racing pronto remontó y dejó una fuerte impresión en las últimas vueltas: "Pensé que podía ganar hoy. Cuando adelanté a Álex, después de que cometiera un error, se mostró bastante agresivo, pero yo pensaba que era más rápido que Pecco en ese momento, y lo era. Pensaba que iba a adelantarle y escaparme, pero Alex tenía algo más hoy. Sin duda era más rápido que nosotros".

El #89 cree que Bagnaia y él están a un nivel casi idéntico tras analizar los datos de su rival, aunque a veces se sienta perjudicado por este intercambio total de información: " Miro los datos todo el fin de semana y estamos muy, muy cerca. Ya estamos a un nivel similar. Parece que es el mismo piloto cuando miras los datos, así que es complicado entender dónde progresar."

"Creo que la estrategia de Ducati es acertada porque todos los pilotos pueden alcanzar un nivel muy bueno", detalló Jorge. "Pero es verdad que en mi caso, creo que prefiero no ver los datos, para que los demás no vean los míos. A veces eso me ayuda un poco, pero eso es quizá el 10% de las veces. El resto lo hago por mi cuenta. Siento que llego muy rápido al límite y que los demás vuelven. Pero es que, cuando firmas por Ducati, lo sabes, es así".

Martín piensa aprovechar en cualquier caso esta situación, ya que profundizará en los datos de Márquez para ver dónde marcó la diferencia el sábado: "Tenemos que entender qué tiene Alex en su moto. Es difícil de creer que marque tanta diferencia con la misma moto, pero pilota muy bien. No sé exactamente dónde [marcaba la diferencia]. En la carrera he visto que tenía mucha confianza con la parte delantera. Ha hecho un buen trabajo con la presión de los neumáticos. A la salida de las curvas rápidas tenía bastante agarre y no ha gastado neumático porque ha sido constante hasta el final. Tenemos que ver cómo podemos mejorar porque tenemos la misma moto desde Misano y tenemos que hacer pequeñas mejoras".

Estos datos pueden no ser muy útiles, ya que es probable que la prueba principal del domingo sea diferente, por la necesidad de ser ahorrar neumáticos: " Mañana creo que la carrera será totalmente diferente. He visto que [Márquez] tenía bastante deslizamiento. Estaba marcando los mejores tiempos, pero si da 12 vueltas más, creo que será imposible pilotar así. Ya veremos, si puede mantener este ritmo durante cinco o seis vueltas [más], ganará al 100%. Espero que podamos progresar en la puesta a punto para estar más cerca y ser más rápidos."

"Es cierto que el ritmo será más lento porque los que conduzcan al de hoy serán séptimos al final de la carrera, primero físicamente porque no se pueden hacer 20 vueltas de 'time attack', y también por los neumáticos", añadió. "Hemos visto que algunos pilotos, como Pecco, tenían problemas al final. Yo tenía problemas con los neumáticos delanteros y traseros, así que tendremos que arreglárnoslas. Es realmente como Tailandia, las mismas condiciones".

En Buriram, el segundo clasificado de la general concluyó el fin de semana con una victoria y espera un resultado similar en Sepang: "Estoy concentrado en mi trabajo. Hoy estoy contento, pero no puedo sonreír todo el rato porque mañana tengo que hacer algo. Lo digo en serio, espero tener una sonrisa más grande mañana", remachó.