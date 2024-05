Martín: "Gasté los neumáticos con Acosta y cuando llegó Bagnaia no me pude defender"

Pese a terminar segundo por detrás del italiano, Jorge Martín se va hasta los 155 puntos en la general del Mundial de MotoGP, con Pecco Bagnaia ahora subiendo al segundo puesto de nuevo (116 puntos) y Marc Márquez, tercero (114), distanciándose ya el 'trío de oro? de Ducati del resto de corredores de la parrilla.

Martía salía muy atrás, desde la tercera fila, pero logró hacer un gran arranque, a diferencia del día anterior en la sprint, lo que le colocó cuarto en la primera curva y tercero ya antes de acabar la primera vuelta, por detrás de Bagnaia y Pedro Acosta. Tras superar al italiano y, después, al de GasGas, que finalmente se fue al suelo, Martín lideró muchas vueltas, con más de un segundo de ventaja, incluso, pero poco a poco el italiano fue recortado, sobre todo tras la caída de Acosta, lo que le puso a tiro, a cinco vueltas del final, el adelantamiento de la victoria.

Pese a todo, para Martín el segundo puesto era bueno y supo asegurar sin caerse al suelo en una pista muy delicada y que lo más fácil era comentar un error.

"Muy contento y muy orgulloso, ha sido una carrera muy dura, hice la primera curva perfecta, de séptimo a cuarto, guardé goma, y pese a estar ahí no tenía goma al final y Pecco tenia algo más, ha sido una carrera complicada y esperamos a ver la siguiente", explicó.

"Tenía buen ritmo, con Pedro gasté mucho neumático, cuando llegó Pecco no tenia ya más, pero aguanté bien y después del resultado de ayer ha sido una buena carrera y un gran resultado".

Ganador Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Contento pero no tanto, se mostró el madrileño al final del día, sobre todo con el nivel de competitividad.

"Ha sido un fin de semana un poco extraño, porque no hemos podido ser todo lo competitivos que queríamos, pero estoy contento del salto que dimos de ayer a hoy. Ayer, nuestra posición real era un séptimo; y hoy, segundo. Seguramente, esa pelea con Pedro me ha hecho gastar más los neumáticos de lo ideal, y cuando Pecco llegó hasta mí yo ya no tenía goma. Intenté seguirle, y allí rematé todas mis opciones. Quizás si hubiera guardado esas balas para las últimas dos vueltas, el resultado habría sido distinto, pero esa es información que me llevo para el futuro. Saco buenos puntos del campeonato en un día en el que no esperaba subir al podio. Esto es oro", admitió.

Y sí estuvo de acuerdo en que ser conservador y asegurar hoy era lo mejor.

"Cada año, con la edad, vas cogiendo más experiencia. El año pasado estaba muy en forma, y este, pues un poco más. La alimentación, el entrenamiento, y el saber utilizar tu cuerpo para conducir de forma más eficiente".

Como siempre, el futuro salió a colación en la entrevista post carrera al español.

"Sobre mi futuro, no sé. Espero que mañana, pasado, sigamos avanzando. De momento creo que vamos por buen camino. Quiero ir de rojo, pero estoy tranquilo porque vaya donde vaya tendré una moto de fábrica", dejó claro el de Pramac.