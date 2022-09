Martín evaluó el nuevo neumático Michelin y trabajó "en mejorar la frenada"

Cargar el reproductor de audio

Jorge Martín completó tres de las cuatro sesiones del test oficial de MotoGP en Misano con el sexto mejor tiempo (1.31.439), sumando un total de 117 vueltas al trazado italiano. El corredor de Pramac-Ducati se centro en probar algunas variables aerodinámicas y en mejorar algunos puntos de su pilotaje, como son la frenada y la entrada en curva.

El corredor madrileño fue uno de los elegidos por Michelin para probar un nuevo compuesto de neumático delantero, denominado 'G', que la marca francesa tiene previsto introducir la próxima temporada en el catálogo de la clase reina.

"Es un neumático de cara al futuro, el año próximo, es un compuesto que está entre el medio (K) y el duro (H), que para situaciones como las que vivimos el fin de semana de gran premio, que hacía un poco de frío para usar el duro pero el medio no acaba de funcionar bien, poder usarlo. Quizá va un poquito mejor, sobre todo en la frenada, pero lo he montado en la segunda tanda y no me terminó de encajar, aunque pude rodar rápido igualmente con ese neumático".

Por lo que respecta a pruebas específicas, Martín se centró en trabajar para sí mismo.

"Sobre todo trabajamos en la puesta a punto base para ser más competitivos en la frenada y hemos mejorado mucho, casi tres décimas solo en frenada, así que estoy muy contento. Pese a los cambios para ganar en ese punto, no perdemos en las curvas, que era lo importante. Me siento fuerte para el futuro", apuntó.

El de Ducati también hizo pruebas aerodinámicas con piezas reutilizadas, volviendo un poco atrás.

"Hemos probado algunas piezas aerodinámicas de la moto del año pasado en el carenado de la moto de este año para ver el efecto y entender si lo podemos mejorar de cara a 2023, pero aún no he probado ninguna pieza nueva".

Después de la exhibición de Ducati en Misano, sumada a la que lleva acumulando en las últimas carrera, Aragón, que es la próxima carrera, es un escenario en el que las máquinas italianas pueden imponer su dominio.

"Estamos muy fuertes, Ducati está trabajando muy bien y no solo eso, también todos los pilotos de la marca están a un nivel de forma increíble. Y aunque todas las motos ahora mismo, mirando los ritmos del test, estamos muy, muy fuertes, la Ducati se defiende bien en Motorland y espero que tengamos un buen resultado".

Martín, en la tercera sesión, la del miércoles por la mañana, que fue la más rápida de todo el test, terminó con el sexto mejor tiempo (1.31.439), un FP3 en el que Marc Márquez marcó también su mejor crono (1.31.642 P10) en su reaparición tras tres meses de baja.

"La verdad es que muy bien, he estado mirando los ritmos y quizá le falta la constancia, algo normal después de estar sin rodar tanto tiempo, pero hizo 1.31.6 que es un tiempazo y todos sabemos de lo que es capaz".

Mientras en Ducati se están viviendo, en las últimas horas, muchos movimientos de técnicos, con la pérdida del ingeniero de pista para 2023 de Enea Bastianini, que lo sustituirá con el actual de Johann Zarco, Martín espera seguir su actual estructura.

"Yo voy a mantener mi equipo técnico actual, me encuentro muy cómodo con todos, tanto mecánicos como técnicos e ingenieros, nos entendemos muy bien, estamos encontrando el camino y tengo un muy buen equipo para poder pelear por grandes cosas el año próximo", zanjó el chico de San Sebastián de los Reyes.

Jorge Martín, Pramac Racing 1 / 50 Foto de: MotoGP Jorge Martín, Pramac Racing 2 / 50 Foto de: MotoGP Jorge Martín, Pramac Racing 3 / 50 Foto de: MotoGP Jorge Martín, Pramac Racing 4 / 50 Foto de: MotoGP Jorge Martín, Pramac Racing 5 / 50 Foto de: MotoGP Jorge Martin, Pramac Racing 6 / 50 Foto de: MotoGP Jorge Martin, Pramac Racing 7 / 50 Foto de: MotoGP Jorge Martín, Pramac Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 9 / 50 Foto de: Dorna Jorge Martín, Pramac Racing 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Johann Zarco, Pramac Racing Raúl Fernández, KTM Tech3 Jorge Martín, Pramac Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP, Jorge Martín, Pramac Racing 39 / 50 Foto de: Dorna Jorge Martín, Pramac Racing 40 / 50 Foto de: Dorna Jorge Martín, Pramac Racing 41 / 50 Foto de: Dorna Jorge Martín, Pramac Racing 42 / 50 Foto de: Dorna Jorge Martín, Pramac Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Jorge Martín, Pramac Racing 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Jorge Martín, Pramac Racing 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images