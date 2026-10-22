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MotoGP GP de Australia
Martín: "Si MotoGP decide ir a Qatar será porque la seguridad está garantizada"
El de Aprilia llega a Australia como líder del campeonato del mundo, pero con previsión de lluvia, sin experiencia con la moto de Noale en este circuito y sin haber rodado en mojado en mucho tiempo.
Oriol Puigdemont
Editado: 22 oct 2026, 4:41
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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Un fin de semana más Jorge Martín llega a un gran premio, esta vez el de Australia, al frente de la general del campeonato, como ha sido así, prácticamente siempre desde el verano, cuando los errores de su compañero Marco Bezzecchi le colocaron en la carrera por un campeonato que, a principio de año, poca gente pensaba que podría pelear.
Este jueves, en la previa del Gran Premio de Australia, una carrera que no ha ganado nunca, pese a que ha estado tres veces en el podio y en 2023 cuando lideraba en solitario se quedó sin neumáticos y acabó quinto, Martín recordó que la de este domingo será la última carrera de MotoGP en el icónico trazado del sur de Melbourne.
"Estoy listo para que sea el último Phillip Island, donde siempre fui rápido aunque nunca rodé aquí con la Aprilia", recordó el español, que sufrió múltiples lesiones en 2025 y se perdió casi toda la temporada. "Siempre estoy en desventaja en ese aspecto", añadió al respecto de que este año está descubriendo la mayoría de pistas al manillar de la RSGP.
"El circuito es increíble y lo echaré mucho de menos", apostilla el líder del campeonato, con dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez.
Además del piloto de Ducati y el resto de rivales, Martín deberá luchar también contra las condiciones, ya que se anuncia lluvia para todo el fin de semana en un circuito donde el tiempo juega un papel fundamental.
"No puedo controlar el clima, simplemente tengo que adaptarme a lo que tengamos, como todo el mundo", expuso el madrileño, que es consciente de que la lluvia puede ser un handicap importante para él. "No me acuerdo cuando fue la última vez que rodé con la Aprilia en mojado", asegura.
Uno de los puntos importantes del fin de semana es la decisión de MotoGP de mantener el GP de Qatar en el calendario, previsto para el próximo 8 de noviembre, pese a la inestabilidad en la zona. Martín mantuvo un perfil diplomático al respecto.
"Yo quiero ir a Qatar porque el circuito es increíble, y creo en el campeonato y en lo que decidan quienes lo manejan", lanzó el madrileño.
Entre los pilotos existe un dialogo y la mayoría considera que no se debería viajar a una zona donde hay un conflicto bélico en curso, por más que Martín no quiera gastar energías en algo que no puede controlar. "Nadie ha dicho que no vayamos a ir. Es una carrera más. Si vamos, bien; si no, pues también. Si la organización decide que vayamos, será porque nuestra seguridad está garantizada", confía el español.
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