Martín: “Me motiva luchar contra mis compañeros de marca”

Alcañiz.- Que la Desmosedici iba a ir bien en Aragón era algo previsible y que las cuatro motos oficiales acabaran la primera jornada entre los seis primeros vino a confirmarlo. Entre ellos estuvo el debutante Jorge Martín, que acabó 5º al final del primer día en Motorland.

“Me esperaba que este circuito fuera bueno para la Ducati, pero no es el mejor. Viendo mis sensaciones y siguiendo a Fabio (Quartararo) en pista, he visto que hay circuitos mejores para las características de nuestra moto, pero estamos cuatro delante y eso es un buen indicativo”, admitió el madrileño.

En su año de rookie, Martín ha logrado ya una victoria, dos podios y tres poles, y solo una lesión y la caída del pasado domingo, en la que Marc Márquez se lo llevó por delante, le impide ser la primera moto roja en la general.

“Me motiva pelear contra los compañeros de la marca, aunque es más difícil luchar contra una Ducati oficial que contra una Suzuki, por ejemplo, pero me motiva”, admitió el español.

Entre las Ducati se coló, segundo, Aleix Espargaró, que ya le quitó el podio a Jack Miller en Silverstone y se ve para su primera victoria con Aprilia.

“Aleix a una vuelta va muy rápido, pero pelear por la victoria es muy difícil. Hay que esperar a mañana para tener más datos, pero aquí va rápido y la Aprilia va bien en este circuito, así que por qué no”.

El de Pramac logró mejorar mucho de la mañana a la tarde, señalando al cambio de neumático como la clave y no se descarta para la pole.

“Después del FP1 no me veía tan competitivo, pero con la goma media delante he dado un paso gigante. Viendo que estoy ahí a una vuelta, que tenemos mucho margen la moto y yo, si pasamos directos a Q2 tendremos opción de pole y espero aprovecharla”, zanjó.

