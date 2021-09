Martín: “Para mí no es el momento de ayudar a Bagnaia”

Una vez más, Jorge Martín brilló en la clasificación del Gran Premio de San Marino y saldrá cuarto, desde la segunda fila de parrilla, primer piloto independiente en la clasificación.

Una posición que, conociendo sus cualidades en la arrancada, le puede permitir estar en los puestos de cabeza desde el inicio.

“Me vendría mejor que la primera curva estuviera más lejos. Lo que mejor hago es la tracción con segunda, tercera y cuarta marcha, y aquí llegamos a la curva en segunda. Me puedo mantener en el top 4 o 5 durante gran parte de la carrera, pero en las 10 últimas vueltas no estaré para el podio. Tengo que ver los datos de Bagnaia, pero no tengo el ritmo para estar más allá del top 6”, admitió el español.

“Pecco tiene muy buen ritmo, tiene un plus en las frenadas. Miller y Zarco están en ese aspecto. Yo soy un poco sensible ante el bloqueo de las ruedas, no me gusta pasar el límite y Pecco, en cambio, marca la diferencia al buscarlo en cada frenada”, valoró.

Con cuatro Ducati delante entre los cinco primeros, emparedando a Fabio Quartararo (3º), se puede pensar en una estrategia de carrera.

“El problema de la carrera es que las gomas no se consumen y será muy rápida. Todos tenemos que gestionar un poco al principio, pero es muy poco. Saldremos y el ritmo será rápido. Pero me veo bien, he vuelto a mi moto estándar en el crono y me he sentido mejor”.

Un regreso a la moto estándar por el que le preguntó Motorsport.com.

“Estamos probando una pieza nueva, no puedo decir cual, y al final siendo rookie me está costando entender qué es mejor. Quizá a mí no me viene tan bien y volveremos a mi moto estándar y trabajaré desde esa base. Hay que encontrarse un poco otra vez y volver a la línea de Austria”, explicó.

En cuanto a la estrategia de Ducati, volvió a lo dicho el jueves.

“Para mí, no es el momento de estar en una estrategia de ese tipo. No soy tan fuerte. Soy un piloto Ducati, pero estoy en otro equipo. Solo ayudaré a Pecco si llega a Valencia, en la última carrera, con opciones al título y yo tengo el ritmo para ayudarle. Creo que ahora él debe hacer su Mundial”, sugirió.

Sobre las muchas caídas registradas el fin de semana y si la carrera podía ser por eliminación, Martín lo descartó.

“Seguramente habrá caídas, pero durante los entrenamientos se busca mucho el límite y en carrera la gente se contiene un poco más. Es algo en lo que no hay que pensar. Espero que acabemos todos la carrera”, zanjó ahuyentando los gafes.

(Haz click en el enlace o sobre la imagen para ver todas las fotos de Jorge Martín en el GP de San Marino 2021 de MotoGP)