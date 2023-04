Martín: "No puedo dar dos vueltas seguidas, estoy destruido"

Cargar el reproductor de audio

Jorge Martín lideró la tabla de tiempos en el arranque del Gran Premio de las Américas con un tiempo de 2.02.178 que se quedó muy cerca del récord absoluto del circuito, en poder del propio piloto madrileño, que lo estableció con la pole de 2022 en 2.02.039.

El mérito del piloto de Pramac fue que logró ser el más rápido al final del primer día en Estados Unidos pese a estar en pleno proceso gripal.

"Estoy muy débil; después de dos vueltas estaba destruido. Tengo confianza, lo probé y me salió. Pero no puedo dar dos vueltas seguidas, porque estoy muy débil y tomando antibióticos", recordó Martín, que el día antes, en la previa del fin de semana, ya había explicado su situación.

"Espero estar mejor mañana sábado y el domingo, casi bien", se programaba el español su recuperación.

Martín fue el primer piloto en montar un juego de neumáticos nuevos con la goma blanda trasera cuando aún faltaba más de media hora para acabar la sesión colocándose líder en la hoja de tiempos. Sin embargo, poco a poco el resto de pilotos fueron desfilando por boxes para cambiar neumáticos y buscar el ataque final al tiempo en los últimos 15-20 minutos de la sesión 2, que con el nuevo formato es de una hora.

En la recta final, el mejor tiempo de Martín fue siendo superado uno tras otro por hasta nueve corredores, lo que le dejó al borde del la eliminación para la Q2. A poco del final, el español entró a por su segundo juego y bordó una vuelta casi impecable, pese a que las condiciones de la pista siguen siendo ruinosas a nivel de ondulaciones.

"Los baches están peor que el año pasado, simplemente han arreglado mucho el de la curva 10. Hay muchas curvas en las que ahora hay baches. La curva 19 es brutal, y la primera, también. Llego a hacer tope en las suspensiones".

Al final del día, Martín logró su primer objetivo, que era pasar a la Q2, sumando a ello ser el más rápido.

"Estoy contento, ahora solo falta encontrarme mejor", insistió antes de explicar cómo se había sentido durante la jornada.

"Hasta la penúltima salida no había dado dos vueltas seguidas. Por la mañana me sentí fatal con la moto, pero también porque yo me encontraba enfermo. Poco a poco, rodando y dando vueltas, he encontrado el camino".

