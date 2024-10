Martín: "Márquez venía muy rápido y mañana será una historia muy diferente"

El piloto español de Pramac aseguraba el viernes que solo mira a Pecco Bagnaia, que es con quien se juega el campeonato del mundo, por más que Marc Márquez y Enea Bastianini, ahora empatados a puntos, siguen teniendo opciones matemáticas, reforzadas este sábado tras acabar ambos en el podio por delante de Bagnaia.

Sin embargo, Jorge Martín, que lideró la sprint de principio a fin saliendo desde la pole, sabe que Márquez cometió un error y tuvo que remontar, llegando desde atrás como un obús.

"Por fin conseguimos una victorias en la sprint, estoy muy contento", explicó el español, que no ganaba una carrera corta desde el GP de San Marino.

"Pensaba que con Marc tan cerca iba a ser mucho más difícil, pero no sé que ha pasado que he visto que tomaba una distancia, he mantenido el ritmo y cuando he visto que tenia una buena ventaja he podido gestionar. El viento era fuerte pero no constante, racheado, no ha sido fácil, estoy contento pero nos mantenemos concentrados para la carrera de mañana que será muy difícil", resumió Martín en el parque cerrado.

El de Pramac hizo una buena salida para llegar delante en la primera curva, evitando el ataque de Márquez. "He salido bien y no sabía muy bien que esperar de la goma trasera en las primeras vueltas, no hemos rodado mucho en seco durante el fin de semana y quise ser prudente. Luego ya empecé a subir el ritmo y aguantando la ventaja y he podido mantener el 1.27. El viento cambiaba mucho y cada vuelta era diferente. He visto que Pecco Bagnaia se colocaba segundo y he pensado que podía cogerme, pero he logrado ampliar la ventaja y cuando se ha colocado segundo Marc he logrado mantenerle también ahí, pero venía muy rápido, así que mañana será otra historia, una carrera más de gestión", advirtió el líder del Mundial, que ahora amplía a 16 su ventaja sobre Bagnaia, del que no quiere que le marquen su posición en carrera.

"No sabía donde estaba Pecco, solo cuando se pone el segundo. Al final yo solo tengo que hacer lo mejor que pueda, y que me digan su posición lo único que puede hacer es que me descentre".

Como todos los pilotos de la parrilla, Martín debe entender qué neumático es el de la carrera, si el blando como en la sprint, o el medio. El año pasado, Jorge apostó por el blando y el resto por el medio, y tras liderar toda la carrera, en la última vuelta le pasaron cuatro pilotos.

"Ahora lo importante es decidir la goma de mañana, hay trabajo, la carrera es muy larga y muy difícil. Marco Bezzecchi ha rodado con la goma media y no parece haber ido muy bien. Es complicado entenderlo, el año pasado con el blando hicimos 18 vueltas que es lo máximo que hemos hecho este año, lo importante es que todos llevemos lo mismo y que lleguemos hasta donde lleguemos", apuntó.

Sobre si esta vez no cometerá el mismo error y montará la misma goma que Bagnaia, Martín hizo una reflexión interesante.

"Me he encontrado bien con la blanda, pero Ducati tiene muy buenos ingenieros en este tema y saben muy bien aconsejarnos que neumático debemos llevar", dejó dicho.