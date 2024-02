Martín cree que Márquez puede luchar por ganar desde Qatar

Marc Márquez pilotará este año una Ducati GP23 en el equipo Gresini Racing, tras abandonar Honda después de 11 años. El ocho veces campeón del mundo fue una de las mayores atracciones durante el primer test de pretemporada en Sepang, donde terminó con el sexto mejor tiempo tras tres días de rodaje.

El español se vio lastrado por algunos problemas técnicos en la primera jornada que le hicieron perder tiempo en pista, y admitió que pilotaba la Ducati de la misma forma que lo hacía con la RC213V, afirmando que no era tan rápido como Jorge Martín o Pecco Bagnaia.

Sin embargo, el subcampeón del año pasado considera que el #93 podría estar en la lucha por ganar la primera carrera de la temporada, que tendrá lugar en Losail el fin de semana del 8 al 10 de marzo, después de los últimos ensayos invernales, en el mismo circuito.

A la pregunta de si Márquez fue más rápido o más lento de lo esperado en Sepang, Martín respondió: "Está donde esperaba, así que estará muy cerca y preparado quizás para la victoria en Qatar".

El piloto del Pramac perdió ante Bagnaia el título de la pasada campaña tras una intensa batalla en el final de la temporada, en la que el español se mantuvo en la pelea hasta el último gran premio. Martín mantuvo su impulso al concluir el test de Sepang, terminando con el segundo mejor crono, a sólo 172 milésimas del vigente campeón.

Jorge Martín

Aunque el de San Sebastián de los Reyes dijo que estaba centrado en su propio rendimiento durante los tres días de pruebas, sugirió que la experiencia del año pasado le ha dejado mejor preparado para 2024.

"Me siento bastante fuerte", explicó. "Siento que ahora tengo experiencia. También siento que soy más preciso con mis comentarios, y estamos dando pasos adelante. La temporada pasada ya tenía la moto nueva, y me sentí muy bien esta vez. Tuvimos que trabajar un poco más, pero finalmente, llegamos a una base mejor para empezar".

"Estoy centrado en mí mismo, intentando mejorar mis habilidades y mi estilo de pilotaje, y creo que el resto llegará. Supongo que la experiencia de 2023 también ayudará mucho, y espero ser yo de nuevo quien pueda intentar batir a Pecco".

"Me siento preparado, para todo. Pero creo que aún no lo sabemos. Estos tests son realmente difíciles de analizar porque mucha gente ya tiene un gran ritmo, pero no sabemos exactamente los neumáticos, y creo que no seremos sólo Pecco y yo, habrá muchos más pilotos", finalizó el madrileño.