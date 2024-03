Martín: "Con Márquez, creo que tenemos el mejor ritmo, pero Bagnaia llegará"

En el MotoGP moderno la parrilla de salida marca, prácticamente, el 60 o 70 por ciento de las carreras y Jorge Martín, ganador de la Sprint y tercero en la carrera larga de Qatar lo sabe bien.

"Me esperaba más del time attack, pero igualmente estoy contento, porque el ritmo con la goma media trasera ha sido bueno, he conseguido girar en 1.38 y creo que hemos sido los únicos con ese neumático. Así que bien, creo que estamos fuertes en cuanto a ritmo pero tenemos que mejorar a una vuelta", resumió el día el corredor de Pramac.

Martín acabó cuarto en la hoja de tiempos, pero nunca sufrió para pasar el corte, siendo además el piloto que más trabajó en la Práctica, completando 25 vueltas, junto con Marco Bezzecchi los únicos que llegaron a esa cifra.

Pese a exhibir un gran paso, no fue el único que mostró señales de tener ritmo.

"Creo que Marc Márquez ahora mismo es el único, estamos muy similares en cuanto a ritmo, lo bueno es que ahora tengo sus datos y puedo investigar", dijo entre risas.

"Pero bueno, sabemos que Pecco llegará, que Enea está fuerte en esta pista, está claro que las Ducati siguen siendo las favoritas y tengo que estudiar bien dónde estamos cada uno y estudiarlo para ver dónde podemos mejorar".

Jorge Martín, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aunque en los ritmos parece que las Ducati están un paso por delante, lo cierto es que tanto Jack Miller como Brad Binder estuvieron arriba en la hoja de tiempos.

"He visto a las Yamaha muy competitivas", dijo en referencia a Fabio Quartararo y Alex Rins, que pasaron ambos directamente a la Q2. "También las KTM están yendo bastante bien, pero en lo que ser refiere al ritmo no he visto que estén tan fuertes. Pero al final hay que luchar contra todos. Pero insisto, hay que mejorar mañana sobre todo en el ataque al tiempo", reiteró un Martín que quiere salir desde lo más adelante posible en parrilla. "En esta pista ya es difícil adelantar en condiciones normales, pero con la suciedad que hay en el asfalto todavía es más complicado, ya que solo hay una línea para circular. Será una carrera interesante".

Atentos a la gestión de los neumáticos

En Qatar la gestión de los neumáticos fue determinante para la decisión de la carrera del domingo, una gestión que, parece, en Portimao no es tan crucial.

"No es tan complicado como en Qatar, seguramente, pero sigue habiendo un drop (caída) después de cinco o seis vueltas y al final de la carrera. Así que será un poco incógnita, sobre todo con la pista tan sucia, no sabemos cómo reaccionarán los neumáticos. Tampoco sabemos aún si la goma de la carrera será la blanda o la media, que también puede ser una buena opción para la sprint".

Tras admitir en Pramac que la estrategia en la carrera de Qatar fue muy conservadora, para este fin de semana se espera a un Martín más agresivo en la aproximación a la carrera del domingo.

"Nunca sabremos si en Qatar hubiera ido mejor o peor siendo más o menos agresivos", cerró.