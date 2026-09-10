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Martín: "Siento que Márquez y Bezzecchi tienen un puntito más que yo en la lucha por el título"

Jorge Martín admitió este jueves en la previa del GP de San Marino, que ve ahora mismo a Marc Márquez y Marco Bezzecchi, sus dos principales rivales en la lucha por el campeonato, un poco más fuertes que él.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El piloto de Aprilia, que se pasó lesionado todo el 2025 y que se irá a Yamaha en 2027, se ha convertido un poco en el 'inquilino' de un box, el del fabricante de Noale, donde tienen a sus dos pilotos luchando contra Marc Márquez por el campeonato. Este jueves, Jorge Martín admitió que tanto su compañero, el italiano Marco Bezzecchi, como el corredor de Ducati "tienen una cierta ventaja sobre mi" a nivel competitivo.

Martín apareció, como líder del Mundial con 19 puntos de ventaja sobre Márquez y 24 sobre Bezzecchi, en el centro de la rueda de prensa previa al GP de San Marino.

"Ahora mismo tengo buena relación con los dos", explicó el campeón de 2024. "En los circuitos hay mucha tensión, cada uno está a sus cosas, pero cuando no hay carreras hay buen rollo", dijo Martín en referencia a su compañero, con el que suele aparecer en eventos en las redes sociales del equipo. "Paso más tiempo con Marco y hacemos más cosas juntos, tenemos más actividades, que son muchas con las redes sociales. Pero con Marc hay una gran relación, de mucho respeto. He aprendido mucho de él y tengo que decir que es un orgullo que, a estas alturas, esté aquí con ellos peleando por el Mundial".

Una lucha que tras los últimos acontecimientos, se cierra ahora a los tres primeros. "Yo creo que sí. Es cierto que yo estoy aún en la lucha, pero ahora mismo siento que ellos tienen un puntito más", admite. "Personalmente he conseguido ser consistente, coger puntos, quizá no arriesgar tanto en algún momento, pero llegará la hora en que tendré que hacer un click y empezar a arriesgar. Pero lo tengo que sentir. Ahora ellos dos están muy fuertes, yo estoy en la lucha y espero pelear hasta el final".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Martín rechazó la idea de darse por vencido o jugar a ir de tapado. "Me he hecho mucho daño y he aprendido mucho, ahora si me tengo que jugar la vida para hacer tercero, puedo conformarme con un cuarto. No es que no tenga hambre o ambición, es que ahora sé lo que es más importante: acabar y sumar puntos, no caerme y perderme tres carreras", expuso.

Aunque para Aprilia y Bezzecchi la de Misano es la carrera de casa, para Martín "todas las carreras son muy importantes. Vales lo que vale tu última carrera, esto me lo enseño mi padre de muy pequeño. Ganar en casa de Aprilia seria muy bonito, me encuentro bien y voy a intentarlo, pero si no puede ser tendremos que seguir aprendiendo y creciendo".

También le preguntaron a Martín por la imagen publicada por Márquez de su brazo lesionado.

"Lo vi en instagram, es impactante, pero este deporte es así, todos tenemos marcas, todos tenemos dolores, lesiones, diferentes cosas, al menos en mi caso, pero así es MotoGP, lo amamos y es lo que nos gusta, aunque sea peligroso", zanjó el español.

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